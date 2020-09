Groupama Assicurazioni parter della sesta edizione del Dive In Festival, 2 webinar in programma.

Assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro inclusivo e riconoscere nella diversità un valore aggiunto. Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo assicurativo francese Groupama, sarà partner della VI edizione del Dive In Festival, l’iniziativa globale lanciata nel 2015, che mira a promuovere le migliori prassi in materia di Diversità e Inclusione, per accelerare il processo di cambiamento nelle aziende del settore assicurativo.

Nell’ambito del Festival, mercoledì 23 settembre, Groupama Assicurazioni sarà protagonista di due importanti appuntamenti virtuali: il primo (dalle ore 11 alle 12.30) sul tema: “Care giver in azienda: passi concreti per vivere al meglio la cura”; il secondo (dalle ore 16 alle 17.30), dal titolo: “Né speciali né standard: recruiting e management per l’inclusione di persone con disabilità”.

Ad aprire i lavori della giornata sarà Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale Groupama Assicurazioni. Il panel che animerà il primo webinar sarà composto da: Carla Bellavia, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Groupama Assicurazioni, Laura Girelli, Psicoterapeuta e Annalisa Viola, Pedagogista, Wise Growth e Valentina Ogliari, Responsabile Affari Legali e Compliance, Willis Towers Watson.

Il secondo webinar, invece, vedrà la partecipazione di: Carla Bellavia, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Groupama Assicurazioni, Emanuele Serrelli, Pedagogista e Formatore di Wise Growth, Valeria Pincini, Consulente e Recruiter di Jobmeetoo e Nadia Svergnini, HR Advisory di Willis Towers Watson.

La partecipazione di Groupama Assicurazioni al Dive In Festival è un ulteriore tassello dell’ampio percorso intrapreso negli anni dalla Compagnia, da sempre attenta al benessere dei propri dipendenti e in prima linea per rinforzare ulteriormente la cultura aziendale sui temi della Diversity & Inclusion.

Molteplici sono le attività che l’azienda ha portato avanti negli ultimi anni: dal sostegno a Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che si impegna per l’equilibrio di genere nelle organizzazioni nel nostro Paese, ai percorsi di formazione con Wise Growth e Jobmetoo sul tema della disabilità in azienda, fino alle numerose iniziative interne di sensibilizzazione sui temi dell’Age Management, dell’integrazione intergenerazionale e del supporto alla genitorialità.

“La nostra azienda è da sempre attenta ai temi della diversità e dell’inclusione” sostiene Carla Bellavia, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Groupama Assicurazioni. “Groupama Assicurazioni nasce come mutua assicuratrice e la nostra identità ha radici profonde nei valori di Prossimità, Responsabilità e Solidarietà che, ancora oggi, sono alla base di tutte le nostre azioni. Il tema dell’integrazione della disabilità in particolare, proprio perché particolarmente complesso e sensibile, è centrale per un’azienda come la nostra, che punta a creare un ambiente di lavoro più accogliente e inclusivo per tutti, dove ogni individuo è considerato come persona prima che come risorsa”.

Per registrarsi agli eventi del Dive In Festival e partecipare ai webinar promossi da Groupama Assicurazioni: www.diveinfestival.com/2020-events