Gucci riapre in Via dei Mille 3.

Gucci è lieta di annunciare la riapertura del suo negozio di Napoli, nel nuovo indirizzo al civico 3 di Via dei Mille.

Il negozio si estende su una superficie di oltre 1000 metri quadrati, suddivisi su due piani di vendita, nei quali trovano spazio le collezioni femminili e maschili di abbigliamento, borse, calzature, piccola pelletteria, valigeria, seta, fragranze e gioielleria, oltre agli articoli della linea Gucci Décor.

Con uno stile che invita i clienti a sentirsi accolti e rilassati, l’architettura e il design interno sono discreti e riservati. Elementi morbidi come poltrone in velluto bilanciano superfici più ruvide e componenti industriali. Il concetto di lusso contemporaneo è suggerito non solo dall’utilizzo di materiali raffinati e originali, ma anche attraverso un uso preciso dello spazio. Coerentemente con l’elegante e contemporaneo eclettismo che caratterizza le collezioni di Gucci, il negozio è una perfetta combinazione tra tradizione e modernità, ambienti industriali e romantici. Elementi contrastanti di merchandising rappresentano diversi codici estetici del nuovo design, combinandosi tra loro e suscitando curiosità e interesse.

Al piano terra, pareti in satin verde e boiserie color avorio fanno da contrasto a pavimenti in marmi policromi, che formano disegni geometrici. Una scala in parquet conduce al primo piano, dove pareti con tappezzeria in satin color malva e in velluto grigio caratterizzano le zone dedicate rispettivamente alle collezioni femminili e maschili.

Il negozio è contraddistinto da una serie di poltrone sontuose e arredi della collezione Gucci Décor, abbinati a tavoli primi ‘900 e vasi porta piante in terracotta, citazione del settecento napoletano, noti come “Testone”. Tappeti vintage sono sovrapposti uno sull’altro, per creare un effetto non uniforme. Il risultato è uno spazio unico, perfettamente in linea con l’universo di Gucci.