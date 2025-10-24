Halloween Napoletano con Insolitaguida

- pubblicità -

Ormai Halloween è entrata a far parte della nostra cultura, un po’ per via del processo di globalizzazione, un po’ per via di un trend che rende tale festa più interessante del nostro carnevale; fatto sta che non dobbiamo dimenticare che la festa di Halloween affonda le sue radici proprio nel vecchio continente. Anche a Napoli si respira aria di Halloween soprattutto grazie alla manifestazione Halloween Napoletano, organizzata dall’associazione culturale Insolitaguida Napoli, sempre attenta a mostrare una Napoli fuori dagli schemi. Un modo per festeggiare in maniera simpatica e inusuale una festa almeno in apparenza straniera. Due gli eventi in programma: uno di mattina Dolcetto o scherzetto? dedicato ai bambini; quello pomeridiano/serale Halloween tour dedicato ai grandi e la cena con delitto Halloween con … delitto!

L’Halloween tour è una rivisitazione della famosa passeggiata narrata Napoli: un fantasma in ogni vicolo arricchita per la famosa notte delle streghe. Ad accompagnare i partecipanti ci penseranno delle vere e proprie streghe che guideranno il gruppo con la tenue luce di candele, che, secondo la tradizione, permettono di meglio cogliere i rapidi movimenti di tutte le figure misteriose che popolano il centro storico di Napoli. La passeggiata, riservata agli adulti, è in programma nei giorni Venerdì 31 Ottobre e Sabato 1 Novembre con partenza al calar del sole; come sempre occorre prenotare al 338 965 22 88, tramite l’app Insolitaguida Napoli o tramite il sito web www.insolitaguida.it

E per i più piccoli Dolcetto o scherzetto? Un tour adattato per i bambini in programma nelle mattine di Sabato 1 Novembre e Domenica 2 Novembre. I partecipanti verranno guidati nei vicoli della città, pronti a spaventare i passanti e ad ascoltare storie di spiriti partenopei storie, curiosità sulla festa di Halloween e sul rapporto con i morti tra i paesi anglosassoni e Napoli; nel corso del percorso saranno impegnati in attività ludiche che terranno viva l’attenzione dei partecipanti. Non mancherà, tra l’altro, il “famoso” dolcetto o scherzetto?

Per quanto riguarda l’evento serale Halloween con … delitto che si terrà sabato 1 Novembre alle ore 21:00 nel centralissimo Teatro Lazzari Felici, allestito a tema, tra sospetti, risate e colpi di scena, il pubblico sarà protagonista di una Cena con Delitto unica nel suo genere, a tema horror!

Al fine di rendere tutto più “terrificante” si invitano i partecipanti a venire in abiti e maschere spaventose.

Come sempre occorre prenotare al 338 965 22 88, o tramite il sito web www.insolitaguida.it