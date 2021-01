Heroes of Change: in tempi di cambiamento, gli eroi interpretati con gli occhi dei ragazzi Il MANN ospita la mostra organizzata in collaborazione con Amnesty International Italia.

Gli eroi visti con gli occhi dei ragazzi, tra fotografia, disegno e grafica: sarà presentata in anteprima digitale, per festeggiare l’Epifania, la mostra “Heroes of Change”, in programma al MANN ed organizzata in collaborazione con l’Ufficio Educazione e Formazione di Amnesty International Italia. L’esposizione, a cura di Ilaria Turba, sarà visibile alla riapertura dei Musei: l’allestimento raccoglierà le immagini realizzate dagli allievi di due classi dell’Istituto “Nicolini- Di Giacomo” di Napoli; i giovanissimi artisti hanno simbolicamente impugnato pennarelli e matite, per tracciare, sui propri ritratti, segni e forme dei “supereroi del cambiamento” ai nostri tempi.