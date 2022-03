High School Game: Educazione ambientale e orientamento universitario saranno i temi delle prossime sfide in programma il 17 e il 18 marzo.

Concorso didattico “High School Game”: gli appuntamenti sono fissati il 17 e il 18 sull’App Wicontest con 2 contest tematici “Educazione Ambientale”, sostenuto dalla Fondazione UniVerde e “Orienta Game”, promosso dall’Università LUMSA di Roma.

Nello specifico, attraverso le sfide “Battle Quiz” stanno esercitandosi sugli argomenti, lanciando le sfide ad un proprio compagno di classe e agli studenti di altre scuole mentre con la gara “Global Quiz'” seguono dei seminari interattivi su materie universitarie come Giurisprudenza e Scienza dell’Educazione, con tanto di domande sempre a risposta multipla. Inoltre, per arrivare maggiormente preparati alla competizione dei “Live Quiz”, studiano i “contenuti informativi” presenti all’interno di ogni contest.



Il primo appuntamento è proprio oggi, 17 marzo alle h. 17:00 in diretta streaming con il “Live Quiz Show – Educazione ambientale” che avrà come tema la “Transizione energetica e contrasto ai cambiamenti climatici” e l’ospite illustre è l’ On. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde portavoce dell’importante tematica della salvaguardia del pianeta. Il contest si propone di promuovere la diffusione dell’informazione e la conoscenza della cultura ecologista e di promuovere un cambiamento degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale ed un futuro sostenibile e non solo.



Giorno 18, sempre alle 17:00, l’incontro è con il Live del contest “Orienta Game” promosso questa settimana dall’Università LUMSA di Roma, che vedrà la partecipazione di Eliana Sfameni, Resp. dell’orientamento universitario.



Queste “riunioni virtuali” rappresentano per i giovani un’opportunità di crescita e riflessione e potranno interagire con gli esperti attraverso la chat.



Ma non finisce qui perchè alla fine del torneo settimanale, la prima classe in vetta alla Classifica Generale, data dalla media della classe, si aggiudicherà il “Trofeo Settimanale”. Il primo è andato alla classe 2 S – Scientifico dell’IIS Virgilio di Mercato San Severino (SA)

La finalissima è programmata al 31 marzo e il premio per le 3 classi sul podio è un viaggio di quattro giorni a Barcellona. Oltre a ciò agli iscritti andrà un attestato di partecipazione valido per l’alternanza scuola lavoro.

High School Game tratterà altri contest di grande rilevanza culturale e sociale come “bullismo e cyberbullismo “ e ancora l’orientamento universitario. Ideato dall’azienda Planet Multimedia il progetto è patrocinato da Fondazione UniVerde e supportato dal Main Partner Grimaldi Lines, dalle Università italiane Laba, Lumsa e Unicampania-Vanvitelli, dall’Onlus FareXBene e la partecipazione della Polizia Stradale.

Per sapere di più sul concorso: https://www.wicontest.com/it/collections/highschoolgame?a_uid=84