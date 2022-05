Hit Parade Tour, Marcello Cirillo e Demo Morselli di nuovo insieme.

Due anni e mezzo senza musica, senza pubblico, senza luci. Sarà emozionante per Marcello Cirillo e Demo Morselli risalire finalmente sul palco e riprendere il viaggio interrotto nel febbraio 2020, riappropriandosi così dell’affetto del loro pubblico, dei sorrisi, delle mani da stringere, dei selfie da fare, degli applausi da ricevere e di quelle emozioni che città dopo città, sera dopo sera vorrebbero non finissero mai perché sono emozioni pure, spontanee, reali.

“Hit Parade Tour” è Un concerto-non-concerto. Uno spettacolo a tutto tondo con Marcello Cirillo e Demo Morselli, due artisti poliedrici, completi, capaci di divertirsi sul palco come se fosse la prima volta. Mai banali, sempre curiosi e desiderosi di donarsi al pubblico. Uno spettacolo ben dosato tra parole, musica e racconto. Le canzoni storiche della musica italiana e internazionale, cantate magistralmente da Marcello Cirillo, rievocano immagini di un tempo che probabilmente non ci ha mai lasciati. Un tempo in cui una canzone comunicava davvero un sentimento. Un tempo più autentico, puro, meno scontato e più partecipativo. Un tempo che, chissà, magari un giorno tornerà. O magari no. Per fortuna, però, esistono i ricordi ed esiste la musica a ricordarcelo.

“Hit Parade Tour” è un’alchimia perfetta che mescola i mille talenti di Marcello Cirillo e demo Morselli. Lo spettacolo nel corso degli anni si è sempre evoluto; su ogni palco è avvenuto qualche naturale cambiamento, e così avverrà anche nelle date future, cercando di entusiasmare ed emozionare sempre le platee che incontrerà. “Hit Parade” è un viaggio fra grandi successi, pezzi teatrali, canzoni della tradizione napoletana, narrazione e improvvisazione.

Lo spettacolo è, dunque, una fusione fra raffinatezza e travolgente energia, “Hit Parade Tour” non è solo un concerto, ma uno spettacolo completo, con Marcello Cirillo che sul palco canta, balla, recita, interagisce con il pubblico, regala gag giocando con la sua big band diretta dal Maestro demo morselli, e insieme Cirillo e morselli Per oltre due ore trasformano il palco in un luogo magico, una sorta di paese dei balocchi, dove tutto è possibile.

Marcello Cirillo e Demo Morselli insieme per il Dodicesimo anno consecutivo percorreranno l’Italia con il loro “Hit Parade Tour 2022”. Lo spettacolo, celebrerà la musica italiana e internazionale, ma anche la consolidata amicizia tra i due artisti, coinvolgendo il pubblico in un vortice crescente di emozioni e di divertimento. un mix di ricordi, che vi aspetta nelle più belle piazze italiane. Info tour:

