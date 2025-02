Hot Ones su RaiPlay

- pubblicità -

L’attore Edoardo Ferrario è l’ospite di Alessandro Cattelan nella prossima puntata di “Hot Ones”, il programma tratto dalla serie statunitense di grande successo, in esclusiva su RaiPlay da venerdì 31 gennaio con i nuovi episodi. In ogni puntata, Cattelan e i suoi ospiti mangiano le alette di pollo condite con salse progressivamente sempre più “hot” che aiutano ad abbattere ogni ritrosia e diffidenza, con reazioni spesso divertenti e sempre imprevedibili.

Riuscirà Edoardo Ferrario- noto stand up comedian, imitatore e di recente, anche mentore degli 883 e guru televisivo- a vincere la battaglia contro le alette super piccanti?

“A scuola ero quello che imitava sempre i professori. I compagni di classe sono stati il mio primo pubblico e quando fai ridere anche loro realizzi che quella è già una frazione di pubblico. Poi crescendo ho dovuto far ridere il pubblico che non conoscevo…Qualche volta però, all’inizio della mia carriera, mi è successo che il pubblico non rideva allora cercavo sempre di parlare con le persone e interagire con loro…”

Alla domanda se mai qualcuno si fosse arrabbiato con lui per le sue imitazioni ammette:” Con me si sono arrabbiati molto i doppiatori perché ho fatto un pezzo dove parlavo di doppiaggio in Italia. Vorrei però dire che quando uno scrive un pezzo comico, riflette il tuo pensiero in quel preciso momento. Le persone prendono un po’ troppo seriamente i comici e questo è un problema abbastanza serio!”

Infine cosa ti fa ridere? “I napoletani su TikTok mi fanno davvero ridere. E’ il popolo che al mondo ha capito meglio TikTok ed è quello che ha iniziato ad usarlo prima di chiunque altro in Italia. Napoli ha saputo fare sua la piattaforma come nessun altro utilizzandola nel miglior modo possibile.”

A “Hot Ones”, come nella versione statunitense dove il programma è giunto alla sua venticinquesima edizione, i protagonisti dello show – personaggi del cinema, della Tv, dello sport, della musica e dei social media – vengono intervistati dal conduttore davanti a un piatto di alette di pollo (con un’alternativa vegetariana/vegana).

“Hot Ones” è una produzione Palomar, a Mediawan Company, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali, condotto da Alessandro Cattelan, disponibile al link:

https://www.raiplay.it/programmi/hotonesitalia