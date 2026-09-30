Human Faces – Art for Life, Roberto Bolle testimonial della mostra al Maschio Angioino

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È Roberto Bolle il nuovo volto di Human Faces – Art for Life, l’iniziativa artistica ideata da Ludovico Lieto che torna a Napoli con una nuova mostra fotografica firmata dal maestro Sergio Goglia. Il celebre ballerino e étoile è tra i nuovi testimonial scelti per accendere i riflettori, attraverso il linguaggio della fotografia, sul tema delle malattie oncologiche, della prevenzione e della ricerca.

3-9 ottobre Maschio Angioino

Il suo ritratto, insieme a quello della coreografa e giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith – che ha trasformato negli anni la propria esperienza personale in un’importante testimonianza pubblica sul tema del tumore al seno – sarà protagonista dell’esposizione in programma al Maschio Angioino di Napoli dal 3 al 9 ottobre, curata da Valeria Viscione, con il patrocinio del Comune di Napoli ed è inserita nella programmazione culturale dell’Ente. Una galleria di volti nei quali la dimensione artistica si intreccia con una finalità di sensibilizzazione, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sul lavoro quotidiano di medici e ricercatori.

Dopo le precedenti edizioni dedicate alla disabilità e all’inclusione, a cui hanno aderito autorevoli personalità dell’arte, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria come Cristina Chiabotto, Cristina Donadio, Roberto Faraone Mennella, Fabio Fulco, Bill Goodson, Maurizio Marinella, Ferzan Ozpetek, Fausto Puglisi, Luisa Ranieri e Lambert Wilson, Human Faces – Art for Life affronta dunque un nuovo tema di forte rilevanza sociale: le malattie oncologiche, con particolare attenzione alla lotta contro il tumore al seno.

Al centro di questa nuova edizione c’è anche il lavoro del dottor Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco-Polmonare dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” di Napoli.

Gli scatti di Sergio Goglia, artista di riferimento nel panorama nazionale, costituiscono il cuore dell’esposizione. Attraverso il ritratto, volti e personalità diventano interpreti di una narrazione visiva capace di emozionare e di accendere una riflessione su temi di profondo valore umano e sociale.

La precedente esperienza di Human Faces aveva già raggiunto una dimensione nazionale e internazionale, anche grazie alla collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, nell’ambito delle iniziative dedicate alla disabilità e all’inclusione.

Ludovico Lieto

«Abbiamo scelto di dedicare questa nuova edizione alle malattie oncologiche perché crediamo che anche l’arte possa contribuire a creare consapevolezza – spiega Ludovico Lieto, ideatore di Human Faces. – I volti dei testimonial, interpretati dall’obiettivo di Sergio Goglia, diventano uno strumento per parlare di prevenzione, ricerca e dell’importanza di sostenere chi ogni giorno lavora in questo campo».

Il calendario napoletano proseguirà dal 16 al 25 ottobre all’Hotel Santa Lucia, sul Lungomare di Napoli, mentre l’esposizione continuerà successivamente il proprio itinerario nazionale e internazionale.

Partnership

Promossa e organizzata da Visivo Comunicazione, la mostra nasce con il sostegno di partner che hanno scelto di affiancare l’iniziativa, contribuendo alla sua diffusione e alla valorizzazione dei temi affrontati come DLC Diagnostica Laboratori Campania, Centro Diagnostico Ninni Scognamiglio e C., Centro Tartaglia, Laboratorio Analisi DìVì Lab, Diagnostica Anniballo, Auto Bruognolo, De Cristofaro, Space Factory, Puntacastello, Galleria Borbonica, Hotel Santa Lucia, Regina Margherita, Sorrentino Vesuvio, Agorà Morelli, Kukai, Generalprint, Roccobabà e Rocchino.