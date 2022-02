I dentisti e la Curia celebrano Santa Apollonia sabato 12 alla Chiesa della Santissima Annunziata.

Sabato 12 febbraio (ore 10.00) alla chiesa della Santissima Annunziata (in Via Generale Parisi a Napoli) la Commissione Albo Odontoiatri di Napoli e l’Ufficio per la Pastorale della Salute della Curia Arcivescovile di Napoli celebreranno la Santa Apollonia.

«Una vera e propria festa per i dentisti, un momento di comunione e di preghiera», spiega Sandra Frojo – presidente della Commissione Albo Odontoiatri.

«La decisione di ritrovarci immersi nella meraviglia della chiesa della Santissima Annunziata è dettata dall’intreccio inscindibile tra salute, fede, bellezza e arte. La salute delle persone – aggiunge – è allo stesso modo legata alla funzione all’armonia e all’estetica del sorriso». Dopo la celebrazione seguirà una visita guidata a cura del colonnello Ermanno Lustrino, comandante della scuola militare Nunziatella. Alla giornata prenderanno parte, oltre alla dottoressa Sandra Frojo, il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli e il Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute Don Leonardo Zeccolella.