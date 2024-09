I Giardini della Flora si tingono di Rosso Vanvitelliano

- pubblicità -

Nuovo appuntamento di Rosso Vanvitelliano ai Giardini della Flora domenica 15 settembre con accesso gratuito dalle 11:00 alle 13:00.

In occasione della prossima apertura straordinaria dei Giardini della Flora, Rosso Vanvitelliano – Il Lungo Reggia Liberato, la rassegna promossa e curata da ALI della Mente nell’ambito del programma di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta, ci sarà anche il passaggio della settima Randonnée Reale Borbonica, il ciclo itinerario di mobilità dolce.

La grande affluenza di cittadini e turisti di domenica scorsa, conferma la qualità degli incontri di Rosso Vanvitelliano alla Flora contraddistinti dagli interventi teatralizzati di Fabbrica Wojtyla, dallo “Speakers’ Corner”, l’angolo degli oratori “per chi vuole dire la sua”, dalla lettura libera nello spazio del “Silent Party” ed il selfie-green per i più piccoli con la Pulcinella Rossa Etica e Reddy Bear, ai momenti musicali e teatralizzati di Rosso Vanvitelliano che è la costante di tutti gli incontri.

L’appuntamento di domenica 15 settembre sarà stavolta caratterizzato dalla partecipazione di ASD Dinamika Outdoor che curerà sessioni tecnico-pratiche tenute da tecnici e istruttori sportivi per le attività fisiche della Nordic Walking, Camminata Sportiva, Pilates, ed il workshop/seminario “Motus Natura Salus” sul tema del benessere psicofisico attraverso lo sport e i sani stili di vita.

Ad arricchire la visita culturale, grazie a Rosso Vanvitelliano, ci sarà l’apertura straordinaria del Sacrario Militare dell’Aeronautica a cura dell’A.N.F.C.M.A. (Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell’Aeronautica), con l’accoglienza e la divulgazione di notizie storiche inerenti alla cappella, e l’apertura straordinaria della seicentesca Chiesa di Sant’Elena, nota per essere stata la chiesetta di Luigi Vanvitelli.

I partecipanti al percorso artistico di Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città potranno partecipare al singolare concorso “Scatta Rosso Vanvitelliano Flora Edition e vinci!” che mette in palio una splendida maglietta Rosso Vanvitelliano per ogni singola data di incontro degli appuntamenti di prossima apertura previsti, con l’apporto diretto, di volta in volta, delle associazioni Lipu Caserta ODV, Asd Dinamika Outdoor, Comitato Città Viva ODV, Comitato per il Centro Sociale ODV, che autonomamente promuovono la proposta dell’imprenditore Francesco Marzano del “Lungo Reggia Liberato” a via Gasparri.

Dichiarazioni

“L’esperienza di Rosso Vanvitelliano come modello virtuoso qualitativo per il recupero di beni culturali della città di Caserta, la fruizione per i cittadini dei principali poli dell’immaginifico Quadrilatero Culturale di Rosso Vanvitelliano, sono gli obiettivi di riqualificazione che Rosso Vanvitelliano sta attuando come Cultural City branding sul territorio per far diventare Caserta “Città d’Arte all’altezza della Reggia” – dichiara Alba Bianconi presidente di ALI della Mente.

“Le aperture straordinarie di Rosso Vanvitelliano alla Flora sono dedicate di volta in volta ad uno specifico tema sociale necessario a qualificare l’azione di valorizzazione del luogo da un punto di vista culturale, formativo ed etico attraverso laboratori, incontri e workshop realizzati con l’apporto delle associazioni attive e di realtà cittadine che si riconoscono negli intenti di Rosso Vanvitelliano” – dichiarano gli artisti di Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla.

“Rosso Vanvitelliano è l’opportunità data ad una intera comunità di identificarsi in valori etici assoluti e quindi condivisi tali da modificare la convivenza sociale, generazionale, istituzionale e di alta politica in una solidale aspirazione migliorativa della qualità reale della vita quotidiana. Una volontà comune che non può prescindere da una chiara visione di partecipazione autentica che impegna ogni singolo essere umano, ancor più nella sua condizione di concittadino, a migliorare sé stesso e, di conseguenza, la vita altrui. In tal senso “diventare Rosso Vanvitelliano” sarà il prestigio di sentirsi, da veri casertani, i primi cittadini del miglior mondo possibile, vogliamo raccogliere sempre più testimonianze di cittadinanza attiva per creare un dialogo intergenerazionale e per migliorare Caserta grazie alle azioni di Rosso Vanvitelliano” – afferma Patrizio Ranieri Ciu, l’ideatore del progetto Rosso Vanvitelliano.

Approfondimenti

Il brand culturale Rosso Vanvitelliano, in corrispondenza degli intenti di rivitalizzazione qualificata del modo di concepire il rapporto tra Istituzioni, Enti e Città, promuove un’azione condivisa dalle più disparate realtà territoriali per dare ai cittadini la possibilità di fruire di un luogo di aggregazione culturale che fu storico per le generazioni passate: i Giardini della Flora.

Inoltre, nell’ambito della promozione del Quadrilatero Culturale Rosso Vanvitelliano, formato dai quattro poli principali della città: la Reggia con i Giardini della Flora, l’area ex Macrico ora Campo Laudato Si’, il Belvedere di San Leucio e il borgo medievale di Casertavecchia, in relazione alle prossime aperture in programma ci sarà la possibilità di fruire anche di queste aree culturali con eventi e flashmob artistici promossi da Rosso Vanvitelliano in connessione con il Festival Laudato Si’, organizzato dalla Diocesi di Caserta in collaborazione con l’Arcidiocesi di Capua, che condivide il principio aggregativo di Rosso Vanvitelliano.

Prossimi eventi alla Flora

Le prossime aperture straordinarie della Flora by Rosso Vanvitelliano sono previste a settembre e ad ottobre nelle seguenti date:

· 29 settembre ore 10:00/13:00– Mobilità sostenibile e beni comuni (Comitato Città Viva ODV);

· 13 ottobre ore 10:00/13:00 – Intercultura e solidarietà (Comitato per il Centro Sociale ODV)