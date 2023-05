I prossimi eventi della Feltrinelli di Napoli – fino al 20 maggio.

FOQUS via Portacarrese a Montecalvario 69

Un viaggio appassionante alla scoperta della filosofia con l’ideatore del canale YouTube BarbaSophia, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Sofia Express (Salani Editore). Con l’autore interviene Rachele Furfaro.

Che cosa significa essere adulti oggi? E come si fa a essere felici? Dopo il successo di Lo faccio per me, nel nuovo libro di Stefania Andreoli Perfetti o felici (Rizzoli), la psicoterapeuta prova a rispondere al disorientamento di genitori e figli e a ricucire lo strappo generazionale. È necessaria la prenotazione su lafeltrinelli.it/eventi.