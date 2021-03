I ragazzi di Scampia alla prova generale del concerto di Riccardo Muti al Mercadante.

In prima fila, seppur ‘virtuale’, ci saranno loro, i giovani musicisti di Scampia. Si registra il 19 marzo sera al teatro Mercadante di Napoli il concerto del Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini che apre, in anteprima, la quattordicesima edizione del Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio.

La prova di venerdì mattina sarà seguita in diretta on line dai ragazzi. Il concerto sarà poi gratuitamente in streaming dal 26 marzo anche su Ansa.it, nell’ambito del progetto ANSA per la Cultura, oltre che su live.napoliteatrofestival.it, cultura.regione.campania.it, ravennafestival.live.

Protagonista dell’iniziativa che testimonia ancora una volta l’attenzione del Maestro Muti per i giovani, è “Musica libera tutti-pratiche quotidiane per crescere insieme a suon di musica a Scampia”, un progetto dell’Associazione di volontariato Animazione Quartiere Scampia (AQuaS-onlus). I ragazzi, che hanno frequentato laboratori strumentali e dato vita a un’orchestra, saranno poi collegati singolarmente attraverso una piattaforma digitale con il Maestro Riccardo Muti e potranno tutti insieme interagire con lui, ponendo domande.

In programma la Sinfonia spagnola che Saverio Mercadante compose per “I due Figaro” e la Sinfonia n.9 in do maggiore D 944 di Franz Schubert, nota anche come La Grande.

Il concerto che inaugura il Campania Teatro Festival 2021 è la seconda tappa di una tournée in streaming del Maestro Muti con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini organizzata da Ravenna Festival che, partita da Bergamo (concerto on line da domenica 21 marzo alle 11), dopo Napoli toccherà anche Palermo.