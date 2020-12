Il 17 dicembre è il 150° anniversario della morte di Saverio Mercadante.

dalla Prof.ssa Olga Laudonia, docente di Storia della Musica presso il Liceo Musicale Grandi di Sorrento , riceviamo e pubblichiamo

In occasione del 150° anniversario della morte di Saverio Mercadante (17 dicembre 2020), musicista della scuola napoletana che ebbe i natali ad Altamura (città presso cui sono in corso le celebrazioni mercadantiane, così come a Napoli, Milano e Vienna), ho pubblicato per la Pizzicato Verlag Helvetia (Horgen, Svizzera) l’edizione moderna della Tarantella da La danza augurale di Mercadante trascritta per pianoforte dallo stesso compositore. Il lavoro, inedito, è stato fatto in collaborazione con Antonio De Rosa.

Presso la Biblioteca del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli è custodita una copia manoscritta (risalente al 1860 circa) di una riduzione per pianoforte della Tarantella Nel Ballo Analogo della Cantata La Danza Augurale del Cav.e S. Mercadante. Scritta su versi del poeta lucano Nicola Sole, La danza augurale è composta da Saverio Mercadante in occasione dell’ascesa al trono di Francesco II e del matrimonio con Maria Sofia Amalia di Baviera. Dato il successo dell’opera, la versione pianistica della Tarantella entra a far parte del repertorio musicale dei salotti napoletani del tardo Ottocento.