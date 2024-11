Il 9 e 10 novembre “Corri veloce per il pianeta” con Sonic

- pubblicità -

Il Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE) ti aspetta per un weekend imperdibile all’insegna della velocità e del divertimento. Sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 11:30 alle 20:00 Piazza Campania si trasforma in un circuito supersonico con l’evento “Sonic: corri veloce per il pianeta” per vivere un’esperienza entusiasmante in compagnia di Sonic e i suoi inseparabili amici.

In occasione dell’uscita di Sonic 3, prevista per il 1° gennaio 2025, il Campania ospiterà un evento imperdibile dove potrai scatenare la tua energia e trascorrere una giornata piena di emozioni e di adrenalina.

I visitatori del Centro potranno sfidarsi correndo su tapis roulant interattivi e scoprire chi riuscirà a generare più energia.

Inoltre, tutti avranno l’occasione di incontrare dal vivo i 3 personaggi del film: Sonic, Tails e Knuckles, con i quali sarà possibile scattare foto memorabili da condividere e conservare come ricordo di una giornata speciale.

Tutti i partecipanti riceveranno un gadget esclusivo a tema Sonic.

Scarica l’App IO & CAMPANIA per partecipare all’evento.

Per aggiornamenti sugli eventi e prossime aperture, visita la sezione Eventi e News sul sito www.campania.com e iscriviti alla newsletter al link www.campania.klepierre.it/registration/it-campania-newsletter-registration/.