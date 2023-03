Il bullismo non va in vacanza, lunedì 13 ad Aversa con Fruit Village.

- Pubblicità -

Lunedi’ 13 Marzo 2023 alle ore 11:00 per la presentazione dell’iniziativa ‘’IL BULLISMO NON VA IN VACANZA’’ che prevede la realizzazione di eventi sul territorio per fare prevenzione e informazione sul bullismo e cyberbullismo all’interno dei villaggi vacanze.

Fruit Village, brand della società SOSET SPA è un’azienda attiva nel mondo del turismo dal 2006.

L’operatore è riuscito attraverso il suo marchio principale ad affermarsi in breve tempo nel mondo del tour operating con le destinazioni: Italia, Grecia, Spagna, Egitto, Tunisia e Turchia.

I villaggi turistici di Fruit si rivolgono prevalentemente ad un target di famiglie ed è per questo che l’importanza di mettere i bambini al centro di ogni attenzione risulta essere un aspetto fondamentale ed imprescindibile.

La gioia e la felicità di ogni bambino rappresenterà per FRUIT un vero e proprio obiettivo da raggiungere atto a stimolare la relativa soddisfazione dei genitori.

La mission: ‘’Utilizzare la vacanza come strumento di sensibilizzazione ed aumentare la felicità dei bambini attraverso il valore del sorriso ed il rispetto per lo sport.

L’assoluta novità sta proprio nel fatto che, con interventi mirati e anche di carattere ludico, rispettando lo stile del villaggio vacanze, il Presidente dell’Associazione ‘ ’ Bullismo No Grazie’’ Fabio De Nunzio ed i componenti del Comitato Direttivo, saranno in tour nei villaggi italiani di Fruit Viaggi, per cogliere l’opportunità di fare interventi formativi sui temi del bullismo e cyberbullismo, in modalità leggera, giocosa e comunque non invasiva della vacanza. L’occasione per coinvolgere insieme bambini, ragazzi, genitori ed adulti in un percorso formativo improntato al gioco ed al divertimento.

“Bullismo no grazie” è un’Associazione No Profit nata da un’idea dell’attore/scrittore Fabio De Nunzio dopo l’incontro con l’imprenditore Massimiliano Destefanis, Amministratore Delegato di Euro Informatica S.p.A. e presidente di Apindustria Confimi Digitale Vicenza.

La missione di “Bullismo No grazie” è quella di informare e portare alla luce del sole ogni fenomeno di bullismo e cyberbullismo, promuovendo la cultura contro ogni discriminazione e aiutando a prevenire qualsiasi forma di violenza.

“Fruit Village’’ – dichiara Claudio Guzovich, Responsabile Ufficio Villaggi – Siamo lieti di riconfermare il nostro impegno a sostegno dell’associazione nazionale ‘’Bullismo No Grazie’’.

Nel 2022 abbiamo già incontrato circa 30,000 tra bambini e ragazzi con iniziative organizzate all’interno di istituti scolastici e nei villaggi vacanza Fruit Village.

L’iniziativa “IL BULLISMO NON VA IN VACANZA” riflette la nostra attenzione ai valori della comunità e della famiglia. Ci sentiamo in dovere di offrire un contributo atto a sensibilizzare

i giovani su un tema che purtroppo rappresenta una vera piaga sociale.

Fabio De Nunzio, Presidente di “Bullismo No Grazie”, dichiara

“Bullismo No Grazie è orgogliosa di aver sposato in pieno l’iniziativa “IL BULLISMO NON VA IN VACANZA”.

La possibilità di essere presenti nei villaggi vacanze Fruit Village ci entusiasma perché potremo continuare a raggiungere insieme bambini, ragazzi ed i loro genitori facendoli riflettere, in un contesto sereno e rilassato, sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo con pillole formative, per meglio comprendere il fenomeno, acquisire consapevolezza e dialogare su un piano di conoscenze reciproche fra ragazzi e adulti ”.