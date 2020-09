Il Calendario delle Spose, sabato 5 a Bacoli con sfilata di Gianni Molaro.

Il Calendario delle Spose ritorna a Settembre con gli effetti speciali a Bacoli presso PUNTAROMANA con una Guest Star d’eccezione come Gianni Molaro e numerosi premi per le coppie.

‘’Impossibile ripartire a Settembre meglio su Napoli : Gianni Molaro a Puntaromana, un binomio di pura qualità. Inoltre inauguriamo la nuova formula del progetto con premi, diversi pacchetti per le coppie e un dj set finale’’ dice l’ideatore del Calendario, nonché titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti, Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano laureato in Ingegneria Gestionale.

Il tema del Calendario 2020, coordinato dall’art director Giulio Boiano, è la favola, C’era una sposa. Le protagoniste non sono modelle ma reali future spose. Il Calendario è stato distribuito da media partner importanti come Cristiano Libri per edicole e cartolibrerie, SpesaSicura, PinkLife, La Gazzetta dello Spettacolo e numerosi bar nazionali.

L’inizio è previsto alle ore 18 di Sabato 5 Settembre per tutte le coppie di futuri sposi, pronte a visionare gli espositori di settore che si impegneranno ad offrire loro importanti promozioni per il Grande Giorno. Saranno rispettate tutte le norme vigenti di questo periodo con il massimo della cura che sempre ci ha contraddistinto. L’evento prende il nome di ‘’Biancaneve e le 7 Wedding Planner’’, che vedremo creare esposizioni con il tema fiabesco ed inoltre omaggeranno a 7 coppie un premio, da un viaggio ad una confettata fino ad un bouquet o un auto. I premi saranno stabiliti a colpi di domande del ‘’Benzi Quiz Show’’ su curiosità inerenti il Calendario, il Matrimonio e simili. Le 7 Wedding planner sono Alberta Greco, Anna De Vivo, Maria La Marca, Mariapia Speranzini, Ylenia Iandiorio, Laura Bini, Sara Trocciola che affiancheranno li altri espositori : Giuseppe Pirolo per la foto, Follie di Festa di Luana Tomacchio , Graphiland per inviti e partecipazioni, make up Rea Academy , hair Fashion Mix & Xenon Group, Luxury Cars & Yachts, Caffè Passalacqua, Luxury Event per la musica, Pirotecnica Accendi un sogno , Selfievents, e Viaggiare a Colori – Arzano, Clarence Management, D’Auria Corni. Alle 21.00 inizierà la sfilata che sarà presentata da Gaetano Gaudiero con la sua On Top Tv digitale. La comunicazione dell’evento è a cura di Exaedra Communication. Radio comunicazione affidata a Radio Punto Nuovo. Saranno presenti all’evento realtà web molto importanti come Sposin Campania, Vesuvio Live e Zankyou, Lo Strillo, Artes Tv troveremo inoltre le tv come Tla e Lorenza Licenziati con In Città. Mondovip ed il Calendario delle Studentesse sono altri due media partner fondamentali per tutti i 14 eventi.

Inoltre è forte la probabilità di individuare all’evento alcune delle prossime 12 future sposa per il Calendario 2021. Ricordiamo che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro per il loro viaggio di nozze. I 14 wedding fashion show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2020, sono riportati su www.ilcalendariodellespose.com.