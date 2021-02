Il Cantante mascherato, anticipazioni terza puntata, Al Bano super investigatore.

Appuntamento con il mistero, venerdì 12 febbraio alle 21.30, per la terza puntata de Il Cantante Mascherato, il talent game show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Chi si nasconde dietro le maschere? Da tre settimane è questa la domanda che circola nelle case dei telespettatori e sul web. Piume, lustrini, paillettes, preziosi tessuti e ornamenti scenici nascondono dietro ogni costume non solo un personaggio molto noto, ma soprattutto una storia da raccontare. Dopo lo svelamento di Baby Alieno e Pecorella, nelle scorse puntate, questa settimana saranno in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto.

Accanto a Milly Carlucci, per contribuire alle indagini, arriverà in veste di “super investigatore” Al Bano, protagonista della scorsa stagione del programma con la maschera del Leone. Lo stesso Leone tornerà a esibirsi in una performance insieme alle altre maschere in gara. Ma sotto il Leone, ci sarà ancora una volta Al Bano o si nasconderà qualcun altro? E le sorprese non sono finite: al termine di questa terza puntata un’altra maschera dovrà mostrare il suo vero volto. In questa nuova avventura, cinque saranno i giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma, Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, avranno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Nell’edizione di quest’anno per dar voce alle mille curiosità, in scena anche un vero pool investigativo, composto da 30 detectives. Anche loro dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza. A guidare il pool investigativo due volti amatissimi dal pubblico, il Commissario Capo, Simone Di Pasquale, e l’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira: le coreografie delle maschere sono invece affidate a Raimondo Todaro. Al termine di ogni puntata, dopo l’esibizione, chi ha ottenuto il punteggio più basso verrà eliminato e dovrà togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume. Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti, avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage: ed è proprio il clima di totale segretezza e mistero, che lo caratterizza, a rendere questo show uno spettacolo unico.