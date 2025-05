Il cantiere del futuro, SED Caserta all’A1 Expo

Il tema scelto per l’edizione 2025 di SED è “Il cantiere del futuro” stando ad indicare che in fiera troveranno spazio idee, soluzioni e novità che contribuiranno a creare l’edilizia del futuro. “Il cantiere del futuro” non vuole intendere solo un luogo fisico dove si costruiscono edifici ma piuttosto un ecosistema intelligente, sostenibile, efficiente e soprattutto umano che guarda all’edilizia del domani.

Cinque i settori espositivi di SED: software e digitalizzazione, soluzioni e materiali per le costruzioni, impianti e domotica, macchine e attrezzature ed edilizia leggera. Spazio poi anche ai media partner di settore, a numerosi enti di categorie e partner tecnici e a realtà attive nel campo della formazione.

Tra le novità proposte dalle aziende anche un nuovo macchinario 100% elettrico, compatto, silenzioso ed efficiente che risponde alle nuove esigenze dei cantieri urbani e dei centri storici in un’ottica di riduzione dell’inquinamento ambientale.

Convegni e seminari per la formazione tecnica nelle tre sale di SED Academy:

dall’AI alla progettazione sismica, dal green alla sicurezza sul lavoro.

SED è anche formazione con un panel di convegni e seminari tecnici organizzati nell’ambito di tre sale all’interno del padiglione. Molti convegni sono organizzati dagli ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geometri della provincia di Caserta; tra i temi quelli più caldi dell’attualità di oggi: transizione digitale, intelligenza artificiale, transizione energetica, progettazione sismica e sicurezza sul lavoro.

Tra i titoli dei convegni: “Il rilievo digitale: evoluzione e scenari”, “Tecnologie digitali per la progettazione green”,

“Progetto e forma nell’era dell’AI”, “Deontologia: ruolo sociale delle professioni tecniche” e “Giornate di progettazione sismica”.

“Comunità Energetiche ed impianti fotovoltaici in condominio”, “Dal 110 % al 50% transizione nelle ristrutturazioni in condominio” e “Lo sfruttamento commerciale delle facciate in condominio” sono invece i convegni organizzati da ALAC Caserta, l’associazione dei liberi amministratori di condominio.

Le finali campane di EDILTrophy sabato 24 maggio al SED di Caserta.

La gara di arte muraria organizzata da Formedil vedrà squadre di muratori campani junior e senior sfidarsi nella realizzazione di un manufatto per accedere alle finali nazionali.

Sabato 24 maggio il SED ospiterà inoltre la fase eliminatoria regionale della prestigiosa competizione nazionale EDILTrophy, organizzata da Formedil Caserta e dedicata all’arte muraria che vedrà protagonisti i migliori talenti del settore edile campano.

All’evento parteciperanno tutte le scuole edili della Campania: Formedil Caserta (organizzatore), Formedil Napoli, Formedil Benevento, Formedil Avellino e ESES/CPT Salerno, confermando la dimensione regionale della competizione e l’impegno condiviso nella promozione della formazione professionale nel settore.

Anche per il 2025 SED sostiene la ricerca portata avanti da Fondazione Telethon, charity partner anche di questa edizione.

L’ingresso a SED è gratuito per tutti i visitatori, previa registrazione nell’apposita pagina del sito. Con il biglietto nominale è possibile accedere liberamente alla fiera nelle date e orari sotto riportati, visitare gli stand degli espositori presenti nel catalogo e partecipare a tutti i convegni formativi.

Date e orari di apertura: