Il Charity Program della staffetta Napoli Running

Una città conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze, la cultura, l’allegria ma anche per il cuore grande del popolo napoletano che è da sempre solidale quando c’è bisogno di tendere una mano. Napoli Running respira questo clima da cui ha tratto ispirazione per la realizzazione del Charity Program abbinato alla staffetta, al via domenica 23 febbraio 2025.

Charity program

Sono già oltre un centinaio le coppie che hanno fissato sul calendario l’appuntamento con una giornata di divertimento, sport e solidarietà, iscrivendosi alla staffetta a due non competitiva che si svolgerà domenica 23 febbraio in contemporanea con la Napoli City Half Marathon. I due partecipanti percorreranno rispettivamente una frazione di 10 Km ed una di 11,0975 Km, il secondo frazionista potrà usufruire del servizio navetta dall’area di partenza/arrivo, stesso servizio a disposizione del primo frazionista che potrà così comodamente rientrare all’arrivo.

Il programma della staffetta va, però, oltre i chilometri di gara e punta dritto al tema dell’attenzione verso i più deboli, coinvolgendo tutti i runner nella corsa alla solidarietà. Quattro le organizzazioni no profit che hanno aderito al charity program, attraverso le quali prenotare il proprio pettorale di gara: Cancer Sucks, Fondazione Laureus, La bottega dei semplici pensieri e Sport Senza Frontiere.

Cancer Sucks

La missione di Cancer Sucks è quella di sostenere la ricerca sui tumori cerebrali tramite l’erogazione di borse di ricerca per medici e ricercatori e migliorare la vita dei pazienti offrendo supporto e risorse nelle varie fasi del percorso di diagnosi e cura del tumore. Da qui, l’impegno a raccogliere fondi attraverso eventi sportivi e culturali, per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la corretta informazione, la divulgazione scientifica e la prevenzione. Cancersucks è composta da persone e aziende che contribuiscono attivamente alla crescita dell’associazione con opere di volontariato e donazioni. CORRI CON CANCER SUCKS

Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS

Fondazione Laureus, fondata su ispirazione di Nelson Mandela, è un’organizzazione internazionale nata con l’obiettivo di utilizzare il Potere dello sport al fine di contrastare le disuguaglianze e ogni forma di discriminazione. Supporta e implementa Progetti di “Sport per lo Sviluppo” promuovendo percorsi psicoeducativi, motori e formativi, supportando la crescita dei ragazzi e delle ragazze provenienti dai contesti socioeconomici più vulnerabili e nei quali il rischio di esclusione sociale e abbandono scolastico è più alto. Dal 2005, Fondazione Laureus Italia ha coinvolto circa 10.000 bambini e oggi implementa e supporta oltre 30 progetti che offrono più di 20 differenti attività sportive nelle periferie di Milano, Napoli, Roma, Palermo, Catania e Torino. Per Fondazione Laureus “Lo Sport ha il potere di cambiare il mondo”. CORRI CON FONDAZIONE LAUREUS SPORT FOR GOOD

La Bottega dei Semplici Pensieri

La Bottega dei Semplici Pensieri è un’Associazione di Volontariato senza fini di lucro costituita da familiari di persone down e/o con lieve deficit intellettivo che opera a Quarto in provincia di Napoli dal 2012. L’Associazione punta all’individuazione delle capacità personali dei ragazzi per formarli professionalmente ed inserirli nel mondo del lavoro. Le attività insistono non solo sul raggiungimento di alcune competenze ma anche su percorsi di autonomia, per garantire una buona inclusione sociale, nel mondo del lavoro e in una futura vita fuori casa. L’obiettivo a lungo termine è trasformare La Bottega dei Semplici Pensieri in una struttura che sia soprattutto scuola di formazione punto di riferimento per chi, dopo avere completato il percorso scolastico, voglia far parte del mondo del lavoro. La struttura ipotizzata dovrebbe essere essa stessa sede di attività autosostenibili gestite da ragazzi diversamente abili coadiuvati da tutor. Attualmente l’associazione gestisce un bene confiscato alla camorra al cui interno svolge attività autosostenibili gestite dai ragazzi diversamente abili con la supervisione di tutor. CORRI CON LA BOTTEGA DEI SEMPLICI PENSIERI

Sport Senza Frontiere

La mission di Sport Senza Frontiere è l’inclusione sociale, attraverso lo sport, di bambini e bambine che vivono un disagio socioeconomico. Sport Senza Frontiere è presente a Napoli da diversi anni dove è impegnata a seguire molti minori e le loro famiglie soprattutto nei quartieri orientali della città. SSF è presente anche quest’anno alla Napoli City Half Marathon per sostenere il progetto estivo Joy: il progetto educativo estivo di Sport Senza Frontiere, che comprende il camp estivo residenziale (JOY SUMMER CAMP), laboratori di educazione alimentare e corretti stili di vita, i laboratori educativi-creativi e quelli digitali (JOY-LAB), i centri estivi-sportivi (JOY-POINT) e i mini-camp in mezzo alla natura (Joy Nature). Con queste attività Sport Senza Frontiere Onlus vuole aiutare i bambini e i ragazzi a vivere un’estate serena, all’insegna del divertimento, del vivere insieme, dell’amicizia. Sono bambini e ragazzi che, finita la scuola, non hanno alternative. Correre con Sport Senza Frontiere significa aiutare bambini e bambine che vivono un disagio socioeconomico e sono a rischio esclusione sociale. CORRI CON SPORT SENZA FRONTIERE

Come iscriversi

Le iscrizioni alla staffetta possono essere completate solo aderendo al “Charity Program” e versando la quota di iscrizione che viene stabilita liberamente da ciascuna charity.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massime di gara, CLICCA QUI. Fino al 27 settembre è possibile iscriversi alla combinata Trento Half Marathon di domenica 6 ottobre + NCHM 2025 al costo di 75 €. Fino al 24 ottobre è attiva la promo combinata con la Venicemarathon di domenica 27 ottobre al costo di € 99.00. Fino al 31 ottobre è attiva la quota combinata di € 105.00 con Run Rome The Marathon di domenica 17 marzo 2025, la quota sale a € 130.00 fino al 4 gennaio 2025 e a € 150.00 dal 5 gennaio 2025. Fino al 5 novembre è attiva la quota combinata con Maratona di Ravenna a € 75.00 e Mezza Maratona di Ravenna a € 60.00 di domenica 10 novembre.