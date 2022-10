Il Cinema Esteso, 3 appuntamenti al Modernissimo a cura dell’Accademia di Belle Arti da mercoledì 26.

In occasione della XII edizione della rassegna “Venezia a Napoli. Il Cinema esteso” la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli partecipa con tre importanti appuntamenti:

Mercoledì 26 ottobre ore 10.00

Proiezione dei cortometraggi SIC@SIC della Settimana Internazionale della Critica della Mostra di Venezia 2022 introduce Antonella Di Nocera – Direttrice della rassegna con interventi di Luigi Barletta – Coordinatore della Scuola di Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Diego del Pozzo – Docente di Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo.

ALBERTINE WHERE ARE YOU? Di Maria Guidone |Italia, 2022/ 20’

Premio alla Migliore Regia SIC@SIC 2022 e premio Fedic

PUIET | SAPLING di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl | Italia,Usa,Romania, 2022/ 14’

Premio del Miglior Cortometraggio SIC@SIC 2022

REGINETTA di Federico Russotto | Italia, 2022/ 20’

Premio al Miglior Contributo Tecnico SIC@SIC 2022

COME LE LUMACHE | LIKESNAILS di Margherita Panizon | Italia,2022/ 19’

NOSTOS di Mauro Zingarelli | Italia, 2022/ 20’

RESTI | REMAINS di Federico Fadiga | Italia, 2022/ 13’

LA STANZA LUCIDA | LUCID ROOM di Chiara Caterina | Italia, 2022/ 20’

Giovedì 27 ottobre, ore 10

Proiezione di “Era Roma” di Mario Canale (Italia, 2022 / 100′). Introduce Antonella Di Nocera e Renato Lori – Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Intervengono Luigi Barletta e Diego Del Pozzo, saranno presenti il regista e il direttore dell’Archivio Istituto Luce Enrico Bufalini.

Venerdì 28 ottobre ore 10

Proiezione de “Il paese delle persone integre” di Christian Carmosino Mereu (Italia, Burkina Faso, 2022 / 106’). Introduce Marina Brancato, docente di Antropologia visuale dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Sarà presente il regista

Le proiezioni rivolte agli studenti non solo dell’Accademia ma delle Facoltà Universitarie, scuole di cinema e Istituti superiori, si svolgeranno al Multicinema Modernissimo in Via Cisterna dell’Olio 49/59