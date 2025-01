Il Circo di Lidia Togni visita i bambini del Policlinico

- pubblicità -

Gli artisti e i clowns del Circo Lidia Togni, lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 10, giornata dell’Epifania, faranno visita ai piccoli pazienti del reparto pediatrico del Nuovo Policlinico.

L’iniziativa è organizzata con il “Gruppo di Amici Società per Amore” di Anna De Biase, associazione di volontariato che opera sul territorio partenopeo a favore dei bambini.

Una delle iniziative che sta particolarmente a cuore al Circo Lidia Togni è quella di portare artisti e clowns nelle corsie degli ospedali pediatrici nelle varie città, anche in collaborazione con associazioni locali.

Ed è così’ che Vinicio Togni Canestrelli, direttore artistico del Circo, ha ideato il progetto “Il Circo in corsia”: momenti solidali, offerti con grande sensibilità, come da tradizione della famiglia Togni. Un modo tangibile per portare gioia e allegria nelle corsie dei reparti pediatrici ospedalieri e regalare un sorriso ai piccoli pazienti.

Il progetto, che contemplala clownterapia, quest’anno farà tappa a Napoli, nel giorno dell’Epifania, al reparto pediatrico del Nuovo Policlinico.