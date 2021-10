Il Colonnello Attilio Cortone lascia la direzione del Circolo Ufficiali dello Stato Maggiore della Difesa.

Si è tenuta nei giorni scorsi presso la palazzina Savorgnan di Brazzà la cerimonia di avvicendamento al comando della Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, nel corso della quale il Colonnello Attilio Cortone, originario di Casalnuovo di Napoli, ha ceduto il comando al parigrado Stefano Santoro.

Nel corso dei sei anni del suo mandato, il Colonnello Cortone ha promosso l’esito positivo di una convenzione tra diversi Istituti Professionali Alberghieri e Agrari, di Roma ed il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, consentendo lo svolgimento di “stage” lavorativi di numerosi alunni di Istituti in parola presso il CUFA, senza oneri per l’Amministrazione della Difesa ed in perfetta osservanza della legge che prevede la cosiddetta “alternanza scuola/lavoro”, garantendo turnazioni per oltre 14.000 ore agli alunni delle tre classi impegnate.

Nel prosieguo del rapporto instauratosi con il sodalizio della Difesa, la convenzione è stata l’occasione che ha consentito di poter iniziare rapporti lavorativi professionali con alcuni dei ragazzi al termine degli studi, nonché di esempio presso analoghi sodalizi presso altre Forze Armate.

Nell’ambito dello specifico settore della ristorazione, a ottobre 2018 Il circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia ha ricevuto l’Onorificenza della manifestazione “Premio Eccellenza Italiana VI edizione”, che si tiene ogni anno in concomitanza del Columbus Day, con numerosi eventi a New York e a Washington. Il premio, patrocinato da MAECI, ha ricevuto l’imprimatur del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, e supportato da Associazione Mezzogiorno e Futuro (AMREF), un’associazione riconosciuta e istituzionalizzata dalla Farnesina e Carnovale Foundation.

Nell’ambito dell’intrattenimento e degli eventi socio-ricreativi, quali eventi teatrali, Musicali, a favore dei soci ha introdotto unità di immagine e composto un adeguato calendario per le stagioni teatrali della “Rassegna Sapiri e …musica” presso la sala “Millevoi” che ha visto il tutto esaurito e l’alternanza di artisti di caratura nazionale. Di rilievo anche la realizzazione di convegni e la presentazione di alcuni libri a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica Meridiani a cui hanno partecipato il politologo ed esperto in relazioni internazionali, Giuseppe Scanni, lo storico cronista del Tg1 Pino Scaccia, scomparso un anno fa a causa del Covid e la scrittrice Diana Arcamone.

Elevando la qualità e la professionalità degli Artisti ha ottenuto una partecipazione e presenza di oltre 55.000 persone.

“Mentre lascio il questo comando ho solo una cosa da chiedere ai miei collaboratori: non perdete l’entusiasmo che ho visto nel vostro giornaliero impegno c‘è sempre la tentazione di limitare i costi, in termini di fatica, ma essere del CUFA significa impegnarsi sempre facendosi sostenere più che dal ragionamento dal cuore”.

Così il Colonnello Cortone ha voluto ringraziare gli uomini e le donne della “Circolo” nel suo discorso di commiato.