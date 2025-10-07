Il Comandante dei Carabinieri Gargaro è un Tifoso della Legalità

- pubblicità -

Si è svolto ieri, presso la sede dell’Automobile Club Napoli, l’incontro tra il Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Francesco Gargaro, e il Presidente dell’Ente partenopeo Antonio Coppola.

Al centro del confronto, i temi della legalità e della sicurezza stradale, valori che accomunano due istituzioni diverse per natura ma unite da una medesima missione: la tutela della vita ed il rispetto delle regole.

Nel corso della visita il Presidente Coppola ha conferito al Comandante Gargaro l’associazione onoraria all’ACI, quale espressione di una comune volontà di collaborazione in difesa della legalità e della sicurezza.

L’incontro ha sancito il reciproco impegno di intraprendere iniziative comuni orientate alla promozione della “mobilità responsabile”. Il primo passo compiuto in tale direzione è stata l’adesione del Generale al “Club dei tifosi della legalità”, la campagna di sensibilizzazione dell’ACI Napoli, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, per valorizzare la cultura del rispetto delle regole e della mobilità sicura e responsabile. Al “Club” hanno già assicurato il loro sostegno, in qualità di testimonial, numerosi e prestigiosi esponenti delle istituzioni e della società civile, nonché eminenti autorità militari e religiose.