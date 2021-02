Il Comando Aeroporto di Capodichino dà il proprio contributo al servizio della collettività al Rione Salicelle di Afragola.

Venerdì 29 gennaio, una rappresentanza militare del Comando Aeroporto di Capodichino, accompagnata dal proprio Comandante Colonnello Vittorio Vicari, si è recata presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, nel Rione Salicelle di Afragola, dove si è svolto un incontro solidale, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli previsti dalla normativa anti Covid-19.

L’ iniziativa di solidarietà, organizzata dal Comando Aeroporto di Napoli – Capodichino, per il tramite dell’Ufficio del Cappellano Militare, in armonia con le linee guida di Forza Armata, oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali ed operativi affidati, sempre pronta anche con iniziative collaterali a dare il proprio contributo al servizio della collettività, si è concretizzata con un “Centro di Raccolta Solidale Volontario” di generi alimentari e di prima necessità, da destinare a famiglie che vivono in quartieri con particolare disagio socio-economico.

In particolare, quelle del quartiere di Secondigliano di Napoli e Salicelle di Afragola sono state le comunità individuate in stretta sinergia e collaborazione con la Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Capodichino e la Protezione Civile del Comune di Afragola, destinatari dei beni raccolti.

Durante l’incontro, al quale ha partecipato il Sindaco di Afragola, Claudio Grillo, il parroco Don Ciro Nazzaro, il Comandante della Polizia Locale, Michele Orlando, sono stati consegnati i beni raccolti alla Caritas e alla Protezione Civile locale, che successivamente provvederanno alla distribuzione.

Il successo di tale iniziativa è frutto dello spirito di solidarietà che contraddistingue le donne e gli uomini in “azzurro” e della sensibilità di alcune ditte che hanno contribuito alla raccolta, ad ulteriore conferma di quanto l’Aeronautica Militare sia presente sul territorio e fortemente integrata con la popolazione locale.