Il concerto di Ivan Granatino al Cimarosa di Aversa.

Venerdì 10 dicembre a partire dalle ore 20,00 IVAN GRANATINO proietterà in anteprima al Cinema Teatro Cimarosa di Aversa (Vicolo del Teatro, 3) la registrazione del suo concerto alla Casa della Musica nel 2018 e racconterà in una chiacchierata informale qualche curiosità sul suo nuovo progetto.



Alla serata non potevano mancare grandi ospiti, amici e colleghi di Ivan come Franco Ricciardi, Francesco Da Vinci e Rosario Miraggio, I Desideri, Massimo D’Ambra, oltre ai primi 100 fan che hanno pre-acquistato “INGRANAGGI 2.0”, il nuovo album in uscita venerdì 17 dicembre.

Oltre alla registrazione del concerto alla Casa della Musica, il nuovo doppio album raccoglie le canzoni più importanti pubblicate negli ultimi anni dall’artista urban campano, il disco “Ingranaggi” (2017) e sette brani inediti.

Ivan presenterà il disco al Teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta Duca D’Aosta, 263) lunedì 17 gennaio con uno spettacolo inedito e ricco di colpi di scena!

Con 30 MILIONI di stream su Spotify, 86 MILIONI di visualizzazioni su YouTube e 150 MILA Tik Tok realizzati con il suo brano virale “Caramella”, IVAN GRANATINO è una delle voci più interessanti della “nuova Napoli”, capace di unire rap, RnB, dance e rock. Proprio grazie al suo stile riesce a collaborare con grandi artisti del panorama italiano come Clementino, Club Dogo, Luchè, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio, Franco Ricciardi e D-Ross. Nel 2014 il grande palcoscenico di Rai Due di The Voice of Italy offre al giovane rapper la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e farsi apprezzare dalla giuria, infatti dopo aver superato l’audizione al buio sceglie J-Ax come coach nella sua avventura. Dopo l’esperienza tv, Ivan esce con il singolo “Pare mo,” pubblicato nel 2015. A maggio 2017 pubblica l’album “Ingranaggi”. Diversi brani di Ivan sono stati utilizzati come colonne sonore di film e serie tv: “Gomorra 4” e “Gomorra 5 – l’ultima serie” “Reality” di Matteo Garrone, il corto presentato alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia “La Gita”, l’ultimo film di Claudia Gerini, “Mancino Naturale”. Anche attore nei film dei Manetti Bros “Song e Napule” e “Ammore e mala vita” e “L’oro di Scampia” di Marco Pontecorvo con Giuseppe Fiorello.