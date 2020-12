Il concerto di Natale per Napoli mercoledì 23 sui canali social del Conservatorio di San Pietro a Majella.

Sarà un dono per Napoli il Concerto di Natale organizzato dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella insieme con il Polo culturale della Pietrasanta, in onda sui canali social del conservatorio partenopeo mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 18.

Il concerto è nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta, che per l’occasione espone una bellissima natività della Scarabattola, la bottega d’arte presepiale dei fratelli Scuotto e vedrà come guest star la soprano di fama internazionale – ed ex allieva del Conservatorio San Pietro a Majella – Maria Grazia Schiavo, che interpreterà le pagine di Wiegenlied di Richard Strauss, Rejoice Greatly dal Messiah di Georg Friedrich Händel e Dormi benigne Jesu dal mottetto Quem vidistis pastores? di Carmine Giordano.

Il coro di giovani voci del Conservatorio, diretto dal maestro Antonio Berardo, interpreterà Dormi, dormi di Lajos Bardos; Quanno nascette ninno e Tu scendi dalle stelle di sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Brillò nel ciel di autore anonimo del XVII secolo, White Christmas di Irving Berlin e O holy night di Adolphe-Charles Adam. La preziosa voce della Schiavo ed il coro sono accompagnati al pianoforte da Maurizio Iaccarino.

A introdurre l’evento musicale è una poesia in lingua napoletana di Salvatore Di Giacomo interpretata dall’attore Gigi Savoia.

«Dalla Pietrasanta dedichiamo alla nostra città il concerto di Natale. Un’occasione per ricordarci che siamo parte di una comunità, antichissima e straordinaria, che nelle prove più difficili ha sempre saputo dare il meglio di sé, e anche un modo per presentare a tutti il nostro progetto di Insula musicale, che confidiamo di poter realizzare presto nelle piazze e nelle strade adiacenti al Conservatorio. Un distretto interamente dedicato alla musica e ai giovani musicisti», afferma Raffaele Iovine, presidente della onlus Polo Culturale della Pietrasanta.

«Con questo concerto dedicato alla città intendiamo riprodurre le atmosfere natalizie attraverso i canti della tradizione napoletana e internazionale. In un momento che mette tutti a dura prova c’è bisogno di ritrovare quei suoni e quelle immagini garanti di serenità. Le voci del nostro conservatorio ci auguriamo siano una “carezza” per Napoli e un segnale di speranza», spiega il professor Paologiovanni Maione, docente di Storia della Musica del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella.

Per assistere all’imperdibile concerto basta andare sulle pagine https://www.youtube.com/channel/UCniPOSH42fLEjlUqKXRXnKw e https://www.facebook.com/conservatoriodimusicasanpietroamajelladinapoli

Il programma:

Anonimo sec. XVII, Brillò nel ciel per coro L. Bardos, Dormi, dormi per coro R. Strauss, Wiegenlied op. 41 n. 1 per soprano e pianoforte s. Alfonso Maria de’ Liguori, Quanno nascette ninno per coro s. Alfonso Maria de’ Liguori, Tu scendi dalle stelle per coro G. F. Händel, Rejoice Greatly dal Messiah per soprano I. Berlin, White Christmas per coro A. Adam, O holy night per coro C. Giordano, Dormi benigne Jesu dal mottetto Quem vidistis pastores? per soprano e coro