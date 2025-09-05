Il Discorso sullo Stato dell’Ue martedì 10 su AdnKronos

- pubblicità -

Adnkronos seguirà SOTEU, il discorso sullo Stato dell’Unione Europea che verrà pronunciato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula VON DER LEYEN, Mercoledì 10 settembre dalle ore 9,00.

Si tratta di un momento molto importante per definire l’agenda politica dell’UE, illustrandone le necessità e priorità, per rendere la stessa più trasparente e democratica coinvolgendo cittadini, imprese, ONG e istituzioni e per annunciare nuove iniziative.

A seguito del discorso della Presidente, si svolgerà il commento e dibattito con ospiti a Roma e da Strasburgo, moderato dal Vicedirettore di AdnKronos, Giorgio RUTELLI, che sarà possibile seguire indiretta online.