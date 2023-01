Il film documentario “La Giunta” sull’esperienza del sindaco Maurizio Valenzi e dei suoi assessori a Napoli al cinema.

Il film sulle giunte comunali presiedute da Maurizio Valenzi a Napoli, tra il 1975 e il 1983, lette attraverso testimonianze inedite e straordinari materiali da archivi pubblici e privati,

sarà a Roma in Anteprima al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti il 17 gennaio alle ore 21,

Sarà poi a Napoli al cinema Modernissimo in Anteprima il 20 gennaio alle ore 21,

E resterà successivamente in programmazione.

Il film racconta di un sindaco carismatico e una squadra di assessori di grande spessore che piantarono i semi per una nuova idea di città, infatti si dimentica spesso che gli anni Settanta non furono solo “anni di piombo”, ma anche “anni di speranza”.

Un film anche di sentimenti, ha detto il regista Scippa: – Dentro le maglie intricate di quella storia pubblica, io sentivo che sarebbe stata soprattutto una storia di genitori e figli -.

La Giunta per la regia di Alessandro Scippa è prodotto da Antonella di Nocera per Parallelo 41 e Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione Valenzi e AAMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania.