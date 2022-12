Il filo rosso che dona la vita, sabato 17 a cura dell’associazione Gina per la raccolta di sangue.

Una mano stringe ritmicamente una pallina. Una prima goccia, poi un’altra, poi altre mille. Un filo rosso inizia a scorrere e si muove tra persone e città. La meta è bellissima: è la vita.

Tre anni fa Francesco, detto Gina, aveva bisogno di sangue. Amici, conoscenti, estranei hanno donato il loro bene più prezioso. La vita di Francesco non è tornata indietro ma la consapevolezza di tutti ha subito una scossa rivoluzionaria.

OBIETTIVO. Dal 2019 al 2022 l’Associazione ha promosso 40 raccolte sangue, conquistato 16 città italiane e una europea e coinvolto 509 donatori. Oggi è fondamentale sensibilizzare i giovani, in un momento in cui si evidenziano contrazioni delle donazioni a causa dell’emergenza Covid e in cui preoccupa l’invecchiamento progressivo di chi dona, in assenza di un adeguato ricambio generazionale.

DOVE DONARE. I ragazzi dell’Associazione GINA, in collaborazione con la Croce Rossa di Napoli INVITANO TUTTI A DONARE sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.00 presso il Centro Trasfusionale Ospedale Monaldi.

COME DONARE. Prenotati indicando la fascia oraria della tua donazione all’indirizzo: info@associazionegina.it o sul sito www.associazionegina.it o sul profilo instagram @associazionegina

Tutte le donazioni verranno realizzate nel rispetto della normativa COVID.

COS’È GINA. Giugno 2019: Francesco Ginese, detto Gina, muore a soli 26 anni. La vita di tutti i suoi amici, da quel momento, subisce una ferita profonda. Da quel buco nero viene fuori una speranza, la voglia di rinascere, di fare del bene, in nome di valori ai quali Francesco teneva fortemente: l’integrazione, la solidarietà, il divertimento. Il suo animo buono ha iniziato a ispirare anche chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo da qui viene istituita l’Associazione Grandi Idee Nascono Amando (GINA). Siamo tanti, di ogni età, ognuno con il proprio percorso professionale e di vita. Trasferiamo le nostre energie migliori in piccoli gesti concreti, alla portata di tutti: RACCOLTE SANGUE: per aiutare le strutture di raccolta e sensibilizzare la comunità all’importanza della donazione; RACCOLTA DI TAPPI DI PLASTICA: per mantenere l’attenzione sul rispetto dell’ambiente; PREMIO DI LAUREA FRANCESCO GINESE: inaugurato il 6 aprile 2021, in collaborazione con l’Università Luiss di Roma, per valorizzare l’impegno su tematiche legate all’immigrazione e all’integrazione sociale.

SEGUICI. Per essere aggiornato su tutte le iniziative seguici sulla pagina instagram @associazionegina.

IN PALIO LA MAGLIETTA DI FAZIO. Grazie al prezioso supporto della Us Salernitana in palio per donatori e non la maglietta originale di Fazio, così che tanti giovani possano avvicinarsi al modo della donazione. Come fare per vincerla? Vieni a donare il sangue o dona ciò che puoi tramite la nostra referente. Domenica 8 gennaio alle ore 19.00 ci sarà un’estrazione in diretta sulla pagina instagram @associazionegina durante la quale il fortunato dovrà intervenire tramite il suo profilo o di un suo delegato. Che aspetti? Scendiamo in campo insieme ai ragazzi dell’Associazione Gina, doniamo il sangue vogliamo essere una squadra di Supereroi!