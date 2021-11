Il formidabil monte, il Vesuvio nelle foto dell’Archivio Alinari, da venerdì 3 al Mav di Ercolano.

Venerdì 3 dicembre, alle ore 18.30, presso la Space Gallery del Museo MAV si terrà il vernissage della mostra “Il formidabil monte. Il Vesuvio nelle foto dell’Archivio Alinari” realizzata in collaborazione con la Fondazione Alinari per la fotografia e con Foglieviaggi.

La mostra si articolerà in due sezioni: la prima “Il Vesuvio – tra fotografia del Grand Tour e sperimentazione” esplora il panorama di un’epoca e l’interesse per la fotografia come souvenir di viaggio. La seconda, “Eruzioni”, racconta la faccia distruttiva del vulcano, gli effetti devastanti su cose e persone attraverso un utilizzo della fotografia come documento e racconto di emozioni.

Lo sguardo contemporaneo di Massimo Sestini chiude il percorso, con una maestosa visione del paesaggio vesuviano al crepuscolo.

Seguirà aperitivo.