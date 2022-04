Il Futuro è artigiano, venerdì 22 e sabato 23 a Castel dell’Ovo, presentazione martedì 19 alla Camera di Commercio.

Martedì 19 aprile ore 11:00 preso la Camera di Commercio di Napoli – Sala Magliano – ci sarà la conferenza stampa della manifestazione “Il Futuro è artigiano” promossa e organizzata dalla Confartigianato Imprese Napoli, sovvenzionata dalla Camera di Commercio di Napoli e patrocinata dal Comune di Napoli.

Il Futuro è Artigiano si svolgerà il 22 ed il 23 aprile nella splendida cornice di Castel dell’Ovo, si porrà l’obiettivo di valorizzare l’artigianato in tutte le sue forme e sarà occasione per evidenziare l’importanza dell’artigianato per il nostro territorio.

Oltre a personalità di spicco di Confartigianato, regionali e nazionali, presenzieranno istituzioni, imprenditori del settore e cittadini.