Il Giardino delle Zucche compie 10 anni, festa sabato 26

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Sabato 26 settembre alle 10, a Pignataro Maggiore (Caserta), in Via Giancarlo Siani, 2, comincia la festa per i dieci anni de “Il giardino delle zucche pumpkin patch”, il più grande d’Europa, primo in Italia, ideato da Emily Turino con tante novità: il nuovo giardino delle tagete che si raggiunge a bordo di trattori, l’iniziativa “Luoghi d’autunno”, playground con giochi immersi nella natura, street food a tema e cartoline con il timbro di Poste Italiane.

Ospite Paolo Siani

L’edizione 2026 ospita anche Paolo Siani, consigliere della Fondazione Giancarlo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra, per promuovere la campagna contro il cyberbullismo.

“Il giardino delle zucche pumpkin patch” è l’appuntamento che ogni anno trasforma Pignataro Maggiore in una destinazione autunnale dedicata alle zucche, ai fiori di tagete e alla convivialità.

Il cuore dell’esperienza è sempre la scelta della zucca: dopo averla individuata nel giardino, si trasporta sugli originali “red wagon”, i caratteristici carrellini rossi, e poi spazio alla fantasia nel laboratorio di intaglio e pittura, secondo una tradizione che richiama l’atmosfera dei “pumpkin patch” (campi di zucca) americani.

Ma c’è un altro luogo ideato da Emily, che rende unica l’esperienza e che unisce natura, estetica e spiritualità: “Il giardino delle tagete”. Originaria del Messico, la tagete o “marigold” è conosciuta nel mondo come fiore del sole e della memoria. Emblema di luce e rinnovamento, i suoi petali, dal giallo dorato all’arancio intenso, rappresentano la continuità della vita e la bellezza del cambiamento. «Il giardino di tagete – spiega Emily – è pensato per essere vissuto con lentezza: i fiori si contemplano e si possono realizzare bellissimi bouquet. Tra i filari si trova una serra in vetro in stile New England, un piccolo rifugio poetico dove esprimere i propri desideri, dove i fiori vengono lasciati essiccare naturalmente, trasformando il tempo che passa in bellezza».

10 anni di storia

Il giardino delle zucche è fedele alla “fall season” americana, dove le famiglie scelgono e intagliano le zucche. Nasce nel 2016 da un’intuizione di Emily, cresciuta tra Italia e New England, giungendo così a Caserta, dove sino al 2 novembre è possibile vivere una vera esperienza a stelle e strisce.

«La fine di settembre – spiega Turino – è un momento davvero speciale per i cosiddetti “autumn lovers”: segna infatti l’arrivo della stagione preferita e l’apertura del loro giardino del cuore con la nuova piscina di mais dove tuffarsi, in attesa di Halloween e di nuove avventure nel labirinto infestato. Nato da un’azienda agricola a conduzione familiare è anche l’unico in Italia a produrre le sue zucche».

Sostenibilità

Il giardino è “green”, realizzato con materiali compostabili, un’ode alla stagione autunnale, alle zucche, al lavoro agricolo, alla natura e agli animali con doppio labirinto di mais, uno ideato per orientarsi e divertirsi e il labirinto infestato, che a fine ottobre si trasforma in un vero “incubo rurale” con nuove scenografie da brivido. Lo street food a base di zucca è pensato per andare incontro ai gusti e alle esigenze di tutti: dalla pizza agli gnocchi fino alle proposte vegane.

E poi, per i veri appassionati dell’autunno Made in USA: “il pumpkin space latte” e il “pumpkin bread” preparato da Elvira la mamma di Emily. La decima edizione sarà anche un’occasione per accendere i riflettori su un tema di grande attualità. Paolo Siani è infatti al fianco di Emily Turino per promuovere una campagna di sensibilizzazione e contrasto al cyberbullismo, portando all’interno del giardino un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni sull’importanza di un uso consapevole e rispettoso della rete.

E anche quest’anno Emily abbraccia il progetto “Luoghi d’Autunno”, lanciato per creare una rete nazionale di ristoratori, albergatori e botteghe, che celebra la stagione con eventi speciali, piatti e iniziative dedicate. Chi aderisce riceve lo sticker ufficiale e viene inserito nella mappa italiana dei luoghi che condividono l’amore per l’autunno.