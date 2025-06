- pubblicità -

Venerdì 6 giugno, alle 18.30, a Palazzo Cocozza di Montanara (Piedimonte di Casolla) si terrà la presentazione del libro “Il Giardino Inglese nella Reggia di Caserta. Tòpoi letterari, miti e simboli dagli Acquaviva alla Massoneria” dell’architetto e storico dell’arte Lucia Giorgi.

Spesso considerato un “intruso” all’interno del parco vanvitelliano, il Giardino Inglese fu in realtà concepito fin dal 1785 come un articolato percorso simbolico riservato agli adepti della Massoneria, associazione segreta inglese di stampo illuminista, distinta per il simbolismo peculiare ispirato anche all’arte “muraria”.

Un giardino come enigma da risolvere

Tra richiami all’antico Egitto, finte rovine greco-romane, miti arcadici ed esoterismo, il giardino si offre oggi come un labirinto simbolico la cui chiave di lettura – massonica – è stata celata per secoli nelle statue, nelle architetture e persino nei dettagli più minuti, come la rosa canina scolpita sul cappello della statua del pastore, appartenente ai perduti giardini degli Acquaviva.

Il libro, corredato da numerose fotografie che rendono omaggio alle bellezze naturali del giardino reale, ci guida in un intrigante viaggio alla riscoperta di una natura resa suggestiva e misteriosa da ciò che vi è stato inserito offrendoci uno studio approfondito sul simbolismo dei numerosi complessi statuari, in chiave artistica neoclassica settecentesca, ma non solo.

Protagonista è poi l’intreccio di storie e segreti che coinvolge dinastie e personalità chiave — dagli Acquaviva d’Aragona, signori di Caserta nel Cinquecento-Seicento, alla Regina Maria Carolina, all’ambasciatore William Hamilton, al botanico John Graefer e all’architetto Carlo Vanvitelli — tutti legati dalla loro probabile appartenenza alla Massoneria.

Con questo libro, Lucia Giorgi invita il pubblico, casertano e non, a “leggere” il Giardino Inglese oltre l’apparenza, svelando un complesso intreccio di miti, simboli e segreti massonici che rendono questo luogo uno dei luoghi più enigmatici della Reggia di Caserta.

All’incontro interverranno:

Nicola Tartaglione , presidente ADSI Campania e fondatore dell’associazione GIA.DA (Giardini e Dimore dell’Armonia)

, presidente ADSI Campania e fondatore dell’associazione GIA.DA (Giardini e Dimore dell’Armonia) Michele Martucci, funzionario Ales presso il MiC e coordinatore regionale della Campania di Archeoclub d’Italia.

Terminata la presentazione, si visiterà il Giardino Inglese di Palazzo Cocozza di Montanara, dove sarà possibile ammirare dal vivo alcuni degli elementi simbolici descritti nel libro.

Dettagli logistici

Palazzo Cocozza di Montanara

Via Parrocchia 2, Piedimonte di Casolla (CE)

Ingresso libero

Parcheggi consigliati: cortile della Chiesa di San Lorenzo Martire, via Andrea Iannelli e area retrostante la Chiesa di San Rufo.