Il Giro del Mondo della Vespucci, mercoledì 14 alla Stazione Marittima

Mercoledì 14 maggio alle ore 17.00, nella Conference Hall del Villaggio IN Italia allestita nella Stazione Marittima di Napoli in occasione della sosta di Nave Vespucci, la Marina Militare presenterà il numero speciale del Notiziario della Marina dedicato al “Giro del Mondo di Nave Vespucci 2023–2025”.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti e testimonial, moderati dal direttore del notiziario, capitano di fregata Alessandro Busonero.

La rivista racconta l’impresa straordinaria compiuta dalla nave scuola Amerigo Vespucci, che ha circumnavigato il globo in 609 giorni, partendo da Genova e facendo ritorno in Italia a Trieste il 1° marzo 2025. La fase finale del viaggio è attualmente in corso e si concluderà a La Spezia il 22 giugno.

Lo speciale del Notiziario della Marina dà voce a tutto l’equipaggio – ufficiali, sottufficiali e graduati – raccontando emozioni, esperienze e momenti salienti di questo lungo viaggio. Il progetto editoriale è stato interamente ideato, scritto, fotografato e impaginato dal personale della Marina Militare.