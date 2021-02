Il giuramento degli allievi della Nunziatella.

Nel piazzale Vittorio Veneto della Scuola Militare Nunziatella di Napoli – l’Istituto di formazione dell’Esercito tra i più antichi al mondo – si è svolta la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei 54 allievi del 233mo corso.

Alla cerimonia, svoltasi in forma ristretta in aderenza alla normativa in vigore in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, erano presenti il Comandante dell’Accademia Militare di Modena – generale di brigata Rodolfo Sganga – e diverse autorità civili e religiose tra cui il Vice-Prefetto di Napoli, Enrico Gullotti; l’assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone; l’assessore al Patrimonio, ai Lavori pubblici e ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, il presidente dell’Associazione Nazionale Ex Allievi “Nunziatella”, Giuseppe Izzo; il presidente onorario dell’Associazione Nazionale Ex Allievi “Nunziatella”, Giuseppe Catenacci ed il presidente della Fondazione “Nunziatella”, Antonio Perna.

Il Reggimento di formazione, schierato a ranghi ridotti, agli ordini del Comandante della Scuola Militare Nunziatella – colonnello Ermanno Lustrino – ha reso gli onori alla Bandiera d’Istituto della Scuola decorata con Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito e con Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri. (ANSA).