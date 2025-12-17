Il Grand Hotel Parker’s e l’incanto de La Dolce Vita

- pubblicità -

Grand Hotel Parker’s, da più di 150 anni custode dell’eccellenza dell’ospitalità napoletana prosegue con la sua vocazione culturale ospitando, fino a mercoledì 7 gennaio 2026, nella suggestiva Sala degli Specchi una mostra dedicata a “La Dolce Vita” degli anni ’50 e ’60.

L’esposizione è una autentica immersione emozionale in un’epoca che ha segnato l’immaginario collettivo mondiale: gli anni del miracolo economico italiano, della nascita del design moderno, del cinema felliniano e dello stile inconfondibile che ha reso l’Italia sinonimo di raffinatezza ed eleganza.

La mostra presenta una preziosa selezione di oggetti provenienti dalle collezioni private di Mario Iossa, Claudio Lancellotti e Michelangelo Iossa, esposti in esclusiva per il Grand Hotel Parker’s. Ogni pezzo racconta una storia di innovazione, creatività e quella capacità tutta italiana di trasformare gli oggetti quotidiani in autentiche opere d’arte. Tra i protagonisti dell’esposizione spiccano autentiche icone del design italiano premiate con il prestigioso Compasso d’Oro, il più antico e autorevole riconoscimento mondiale del design, istituito nel 1954 da Gio Ponti e inizialmente promosso dai grandi magazzini la Rinascente, per poi passare dal 1958 all’ADI – Associazione per il Disegno Industriale. Nel 2004, il Ministero della Cultura ha dichiarato la Collezione Storica del Premio “Bene di eccezionale interesse artistico e storico”, inserendola nel patrimonio culturale nazionale. Tra gli oggetti esposti figurano il ventilatore da tavolo Zerowatt modello VE505, progettato da Ezio Pirali (Compasso d’Oro 1954), e il celebre telefono Grillo, nato dalla matita visionaria di Marco Zanuso e Richard Sapper nel 1965 (Compasso d’Oro 1967). Accanto a questi capolavori, i visitatori potranno ammirare le macchine da scrivere Olivetti Lettera 22 e Lettera 32, progettate da Marcello Nizzoli, simboli di un’epoca in cui la scrittura era un atto di stile; il telefono Ericofon – noto come “Telefono Cobra” – oggi parte della collezione permanente del MoMa di New York; radio d’epoca come la Europhon RC62 del 1962; i caratteristici “mangiadischi” degli anni Sessanta; e una splendida Vespa Piaggio della prima metà degli anni Sessanta, emblema della libertà e dello spirito italiano.

L’allestimento ricrea l’atmosfera vibrante e sofisticata dell’epoca attraverso “angoli tematici” accuratamente curati: un tavolino in stile Via Veneto con le mitiche sedie Scooby-Doo da bar, complete di bicchieri “da cordiale” in colori vivaci e bordo dorato; una postazione dedicata a Federico Fellini e alla sua rivoluzione cinematografica; e una scenografia con Vespa d’epoca che evoca la spensieratezza e l’eleganza delle vie romane immortalate dal cinema. Completano l’esposizione locandine cinematografiche d’epoca, dischi a 45 giri che hanno fatto ballare l’Italia, riviste che raccontano la società del boom economico, e decine di altri oggetti iconici – da bicchieri in cristallo con finiture dorate a ventilatori San Giorgio, da sveglie Westclox a radio transistor portatili – che testimoniano come, in quegli anni straordinari, anche gli oggetti più semplici fossero concepiti con un’attenzione estetica senza precedenti.

Sono inoltre esposti i ritratti di Marcello Mastroianni e Sophia Loren insieme all’opera “La Vespa”, simboli dell’Italia del ‘900, firmati dal Maestro Domenico Sepe, scultore, pittore e scenografo. In riconoscimento del profondo legame tra il Maestro e la Famiglia Avallone, Grand Hotel Parker’s gli ha conferito la targa speciale: “Grand Hotel Parker’s per l’Arte”.

La mostra include anche una selezione di autografi originali di icone degli anni ’50 e ’60, la stagione d’oro de La Dolce Vita italiana; tra questi spicca un raro autografo di Gina Lollobrigida, con dedica su una sua fotografia degli anni ’50.

Giovanni Torre Avallone, Maître de Maison e Chief Experience Officer commenta: “I nostri ospiti, parlando di Napoli e del loro soggiorno al Grand Hotel Parker’s, mi ripetono spesso una frase ‘Questa è la vera Dolce Vita.’ È da qui che è nata l’idea di celebrare il Capodanno nel segno della Dolce Vita a Napoli, un omaggio ai grandi protagonisti napoletani che hanno contribuito a un immaginario collettivo – artisti, musicisti, attori e creativi – capaci di trasformare il talento in stile, passione e cultura. La Dolce Vita è un patrimonio identitario dell’intero Paese, non solo legata a Roma. Napoli, con la sua musica, la sua arte e la sua straordinaria capacità di trasformare emozioni in bellezza, ne è parte essenziale. È in questa connessione tra arte e identità, che il Grand Hotel Parker’s ritrova il suo legame più autentico con La Dolce Vita”.

“La Dolce Vita” fu un modo di vivere, di creare, di immaginare il futuro. Questa mostra invita il pubblico a riscoprire quello spirito attraverso gli oggetti che lo hanno incarnato, celebrando un periodo irripetibile in cui l’Italia ha saputo conquistare il mondo con la sua creatività, il suo stile, la sua gioia di vivere.

La mostra è aperta sia ad ospiti che a visitatori, tutti i giorni, fino a mercoledì 7 gennaio 2026, nella Sala degli Specchi del Grand Hotel Parker’s.