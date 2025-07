Il Guardaroba solidale di Progetto Arca

- pubblicità -

Fondazione Progetto Arca, dopo Milano e Roma, prosegue a Napoli la sua attività di sostegno alle famiglie fragili in disagio economico con il nuovo guardaroba solidale aperto in collaborazione con l’associazione Il Sorriso.

Il nuovo corner di abbigliamento, che affianca i servizi già avviati di sostegno alimentare con il market solidale, è realizzato grazie alla partnership con H&M Italia, che contribuisce a donare indumenti e arredi per sostenere il progetto.

Intervengono:

§ Federica Pirovano, direttrice Attività operative Fondazione Progetto Arca

§ Francesca L’Abbate, Sustainability Manager H&M Italia

§ Don Fulvio, presidente Odv Il Sorriso

È prevista inoltre la partecipazione anche di:

§ Giovanni Galano, Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Campania

§ Massimiliano Manfredi, consigliere regionale della Campania

§ Marisa Pitrella, direttrice Caritas diocesana di Napoli

Progetto Arca opera da oltre 30 anni a livello nazionale per fornire un aiuto concreto a chi vive in stato di indigenza ed esclusione sociale.

Nell’ultimo anno ha dato aiuto a 40.998 persone, di cui 4.371 accolte, e ha distribuito 3.954.935 pasti.

A Napoli Progetto Arca lavora in rete con numerosi enti e istituzioni per diversi servizi, tra cui Unità di strada per persone senza dimora e Market solidale.