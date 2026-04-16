Il lascito di Nina Moscati, lunedì 20 a Sant’Anna dei Lombardi

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Una giornata dedicata alla memoria, alla creatività e al ruolo fondamentale della donna nella società e nella Chiesa.

Il Servizio Laicato dell’Arcidiocesi di Napoli dedica un evento alla figura di Nina Moscati, lunedì 20 aprile 2026, a partire dalle ore 16:45, nel Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, in piazza Monteoliveto 4.

L’appuntamento si articola in due momenti di grande spessore culturale e spirituale, legati a Nina Moscati, sorella del “medico santo” Giuseppe Moscati e testimone di una carità silenziosa e operosa.

Il primo momento è dedicato alla premiazione dei vincitori della 5ª edizione del Concorso Fotografico “Nina Moscati”, che ha invitato i partecipanti a confrontarsi con il tema “Oltre la soglia: il quotidiano impegno delle donne”. Attraverso l’obiettivo fotografico, il premio si propone di dare visibilità a quel lavoro spesso invisibile, ma essenziale, che le donne svolgono ogni giorno nei contesti più disparati. All’evento è previsto l’intervento della fotografa Iole Capasso, per offrire un contributo critico e riflessivo sulle opere presentate.

Segue la presentazione del libro “Nina Moscati: Donna di Fede e di Carità”, scritto da Enrico Tutore. L’opera racconta la vita di Nina Moscati, restituendo il ritratto di una donna che ha saputo trasformare la propria esistenza in un dono costante verso il prossimo.

Insieme all’autore, intervengono S.E. Mons. Francesco Beneduce e la Professoressa Maria Pia Mauro Condurro.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul connubio tra fede e contemporaneità, celebrando la bellezza del quotidiano attraverso l’arte della fotografia e la narrazione biografica.