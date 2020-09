Il Lavoro dei Genitori, Genitori al Lavoro, progetto della Fondazione Grimaldi.

Negli ultimi 3 anni la Fondazione Grimaldi, ente benefico che opera ai fini di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nel settore dell’assistenza sociale e della solidarietà, si è attivata in aiuto alle famiglie con minori che vivono in contesti a rischio di Napoli e provincia, sono state coinvolte 75 famiglie che saranno presenti all’inaugurazione.

Oggi il del progetto SPES-F realizzato da Fondazione Grimaldi riprende con l’aggiunta di una fase pilota di un affiancamento e formazione dedicata all’orientamento al lavoro e l’occupabilità dei genitori delle famiglie napoletane per la sostenibilità dei nuclei familiari

Fondazione Human Age Institute by ManpowerGroup è un ente del terzo settore con un focus sul tema del talento e sviluppa percorsi di orientamento con l’obiettivo di mettere le persone beneficiarie dei propri percorsi in condizione di potersi rivolgere in modo autonomo ed efficace al mondo del lavoro. La voglia di sviluppare un progetto insieme a Fondazione Grimaldi nasce dalla visione univoca di come poter in modo pragmatico mettere in campo un reale supporto.