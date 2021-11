Il Maestro Vincenzo Sorrentino firma la colonna sonora del film 12 repliche di Gianfranco Gallo.

Una tournèe in arrivo, come pianista, compositore e direttore d’orchestra con Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più famosi al mondo, svariate collaborazioni per colonne sonore per il piccolo e grande schermo, autore di musiche che attraversano il tempo, tra il classico e il contemporaneo, con un occhio rivolto alla dance. All’ombra del Vesuvio c’è un talento che ormai è pronto per il definitivo salto di qualità.

Con 12 repliche, brano dal titolo omonimo del film di cui è parte della colonna sonora, tutta scritta e suonata da lui, Vincenzo Sorrentino, napoletano con la stoffa del genio, immortala il proprio nome nella categoria dei grandi autori. Un brano prodotto da Mates Music/Wonder Manage di Tony Ciotola, che dal 19 novembre sarà distribuito da Sony, incluso nella soundtrack del film interpretato e diretto da Gianfranco Gallo.

Così, dopo il successo di New Life, brano che ha scalato la classifica delle piattaforme social, Sorrentino torna come autore ed esecutore in un brano in cui ancora una volta il protagonista è il pianoforte. Dotato di “orecchio assoluto”, virtuoso dello strumento, a nove anni ha già varcato la soglia del Conservatorio di San Pietro a Majella, svelando le sue qualità. Oggi il punto di arrivo è quello della massima fruizione che è rivolta ad un pubblico vario e sempre più allargato, anche a quello dei più giovani. “Uno dei significati del mio lavoro – spiega Sorrentino – è fare musica anche per un pubblico che non approccia, in genere, ad un classicismo reso più leggero da alcuni insert contemporanei, quindi, per esempio, più ritmata del solito”.

Ma Sorrentino è un fiume in piena. “Mi sento molto creativo – prosegue – in questo periodo. Presto vedranno la luce altri progetti”. Anche nel suo ruolo di talent scout. “Seguo alcuni giovani e giovanissimi, hanno del talento puro, studiano, si impegnano. Vorrei riuscire a lavorare anche con loro, perché lo meritano”. Un musicista a tutto tondo. Pianista, compositore, direttore d’orchestra. Con all’attivo dieci album, per una carriera già lunga e piena di successi.

Ma, nel frattempo, le date, in giro per l’Italia, che lo vedono protagonista nel tour con Jimmy Sax, stanno già avendo un grande consenso di pubblico.