Il MANN riapre al pubblico, il Direttore Giulierini: “Il Museo non si ferma, dal 12 giugno accogliamo la mostra sugli Etruschi”. L’Archeologico ritrova il suo pubblico: sicurezza parola chiave della ripartenza.

“Oggi è un giorno straordinario, un giorno di rinascita e ripresa: questo momento coincide, in modo simbolico, con la Festa della Repubblica. ll messaggio che vogliamo lanciare è che siamo caduti, ma ci siamo rialzati. Adesso le attività continueranno numerose: sono confermate le mostre attuali, da -Thalassa- a -Lascaux 3.0-, da -Capire il cambiamento climatico- a -SuperWomen-, mentre, dal 12 giugno, sarà in programma la grande esposizione sugli Etruschi. Il MANN non si ferma, il mondo della Cultura sta progettando anni importanti, il Museo si sta ingrandendo: a luglio consegneremo i locali del Braccio Nuovo, nella primavera del prossimo anno avremo una nuova hall per un atrio aperto a cittadini e turisti, e, soprattutto, sarà riaperta l’ala della Statuaria campana. Siamo convinti che presto il pubblico ci premierà di nuovo”: con queste parole il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha accolto stamattina il pubblico, dopo oltre 80 giorni di chiusra dell’Istituto a causa dell’emergenza COVID- 19.

Un tour per il Museo con i visitatori e con Eleonora de Majo (Assessore alla Cultura e al Tuirsmo del Comune di Napoli), Marta Ragozzino (Direttore del Polo Museale della Campania), Mirella Barracco (Presidente Fondazione Napoli 99 e Presidente Advisory Board del MANN) per ritrovare vita e magia dell’Archeologico: nelle sale degli Affreschi, appena riallestite con un nuovo apparato grafico e con alcuni preziosi reperti provenienti dai depositi, anche l’occasione per ritrovarsi con i rappresentanti della rete Extramann, il circuito di siti culturali partenopei che promuove la valorizzazione del patrimonio storico-artistico cittadino.

E’ Luca, ricercatore, il primo visitatore a varcare la soglia del MANN e, per questo, riceve una pubblicazione, data in dono ai primi cinquanta prenotati di oggi.

Non manca neppure Francesco, studente di vent’anni, abbonato al Museo e strenuo supporter social dell’Istituto, mentre, nel Salone della Meridiana, una coppia di giovani confida di aver scelto proprio questa giornata per visitare per la prima volta l’Archeologico: una festa ordinata per ritrovarsi, dopo circa tre mesi di necessario distanziamento dalla fruizione del nostro patrimonio.

In vigore, le procedure organizzative che garantiscono la sicurezza del pubblico: il biglietto è esclusivamente digitale, acquistabile sui siti http://www.museoarcheologiconapoli.it e http://www.coopculture.it(possibile anche verificare in loco la disponibilità di posti, ma resta obbligatorio il pagamento elettronico); all’ingresso del Museo, una telecamera termica consente la rilevazione della temperatura corporea, indicando come soglia limite per l’ingresso i 37.5°C; all’interno dell’edificio, è indispensabile indossare dispositivi di protezione individuale; nell’itinerario di visita, sono allestiti pannelli informativi e indicatori per il distanziamento; in alcuni punti degli ambienti, presenti dispenser con gel disinfett