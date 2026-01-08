Il matrimonio della Napoli d’eccellenza dai sapori gourmet di Salvatore Russo e Serena Popolizio

- pubblicità -

Napoli, 8 gennaio 2026 – In una cornice incantata, in uno dei simboli che rappresentano la napoletanità nobiliare d’eccellenza, il borgo di Marechiaro a Napoli ha fatto da cornice romantica e incantevole al matrimonio tra Serena Popolizio e Salvatore Russo, apprezzato imprenditore campano di successo e CEO di HAM Gourmet S.r.l., azienda simbolo di innovazione e qualità nel settore degli hamburger gourmet, con una cerimonia che ha esaltato la bellezza senza tempo del borgo di Marechiaro.

Marechiaro, riserva naturale protetta, è uno spaccato che ricorda la Napoli del 1700, dove il tempo sembra essersi fermato con i pescatori che arrivano sul bagnasciuga a remi e gli unici suoni che si possono percepire é lo scorcio del mare sul bagnasciuga e i gabbiani.

La funzione religiosa, celebrata alle ore 12:00 nella Chiesa di Santa Maria del Faro – gioiello barocco affacciato sul mare di Posillipo, con radici storiche che rimandano a un antico faro romano –, ha rappresentato un momento di grande emozione non solo per gli sposi ma per tutti gli invitati presenti.

L’evento ha riunito personalità di spicco, espressione dei legami consolidati da Salvatore Russo nei diversi ambiti professionali, tra cui: Giuseppe Miraglia, Direttore Commerciale di Cesare Fiorucci S.p.A.; Luca Mengozzi, Responsabile Europa del Gruppo Minerva Foods; Prof. Dott. Antonio D’Ambrosio, illustre psichiatra, criminologo e docente universitario, nonché cognato e testimone di nozze; Prof. Avv. Giuliano Palma, tra i maggiori esperti nel suo campo; Dott. Giulio Pezzella, dirigente ai rapporti istituzionali del Gruppo Leonardo, Carlo Esposito amministratore unico di NGT+ azienda leader nel mondo informatico e Giuseppe Crispo manager di Isaia eccellenza della sartoria napoletana.

Il ricevimento si è tenuto presso il rinomato Ristorante da Cicciotto a Marechiaro, istituzione della gastronomia napoletana dal 1942, dove gli invitati hanno potuto apprezzare l’eccellenza della cucina di mare in un contesto panoramico unico, il tutto corredato da un evento spettacolo grazie alla presenza della roul orchestra.

Con questo felice evento, HAM Gourmet rinnova gli auguri più sinceri agli sposi, auspicando un futuro ricco di serenità e successi.