Il Mav di Ercolano dedica il mese delle donne all’arte femminile.

Domenica 5 marzo, alle ore 11.00, sarà inaugurata nella Space gallery del MAV/ il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, la rassegna d’arte contemporanea “SGUARDI DI CONFINE – l’arte femminile tra archeologia e presente” a cura di Rocco Zani, per celebrare le donne con una mostra di sculture e installazioni che rimarrà in cartellone fino al 2 aprile 2023

Dieci le artiste in mostra: Mariangela Calabrese, Virginia Carbonelli, Anna Di Fusco, Susanna Doccioli, Bahar Hamzehpuor, Diana D’Ambrosio, Barbara Martini, Isabella Nurigiani, Raha Tavallali, Rossella Restante

Testo critico a cura di Rocco Zani:

“… Vengono da un altrove smisurato fatto di gesti e ascolti, di sguardi nell’illimite, di dialoghi sottovoce. Per radunarsi ai piedi del Vulcano e ridefinire mappe: del tempo, dei bagliori, dei nottambuli timori. Quasi un cenacolo di intenti dove la “voce delle donne” è vento collinare, alfabeto di memorie, corrispondenza talvolta…” Un percorso intensamente suggestivo che colleziona e fonde gli elementi peculiari e iconografici di queste autrici. Tutto ciò ravvisato nel tempo presente, tra urti e intolleranza, per incanti o per dolorosi raggiri.

Nasce in questo luogo dilatato – per temporalità e bagliori – la mostra “Sguardi di confine” con la sottolineatura di un ipotetico viaggio, tutto al femminile, tra archeologia e presente. Perché sono sguardi di confine questi occhi ingrossati dal ricordo, dall’ingannevole comprensione, dalla sorte millantata come verità.

Oggi Virginia Carbonelli, Mariangela Calabrese, Anna Di Fusco, Susanna Doccioli, Bahar Hampezour, Diana D’Ambrosio, Barbara Martini, Isabella Nurigiani, Rossella Restante non rendono omaggio ma si fanno testimonianza incalzante di un mondo – quello femminile – che non ha avuto sconti o privilegi, o immunità di sorta. Sono, le artiste, l’epilogo temporale, e pertanto precario, di una memoria affollata.

Narrano storie di fragilità e di contesa, di chiassosi silenzi, di assenza, di immaginifiche presenze. Per segnali di fuoco e di sangue, per dorature pallide, per morsure e lesioni, per corpi dissennati e voci di dentro.

Tutto ciò accade in un “paesaggio” che non è cortile demarcato piuttosto spazio del cielo e dell’anima, del bronzo e delle nuvole, ventre dei mille racconti e dei mille rifiati. Un pezzo di mondo unico ma comunitario dove ogni occhio è stato – ed è – sentinella, brezza, sortilegio. E mi vien da pensare alla terra dello scultore Umberto Mastroianni

dove la materia provoca e sfalda come un maglio potente le ultime ragionate sequenze

All’inaugurazione di domenica 5 marzo alle ore 11.00 interverranno:

Ciro Cacciola – Direttore del Mav/Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Carmela Saulino – Assessore alla Cultura del Comune di Ercolano

Enza Turco – Responsabile UDI Napoli

Virginia Carbonelli – Presidente LINEA_ROMA aps

Giovanni Mangiacapra – Presidente Connessioni aps

Rocco Zani – critico curatore

La mostra sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nei giorni di apertura del Museo (dal martedì alla domenica). E si articolerà in una serie di interessanti eventi, già calendarizzati, che illustreranno le opere in esposizione: mercoledì 22 marzo, 17.30-19.00, “Futuro anteriore. Il tempo è dentro di noi”; sabato 25 marzo, 17.30-19.00, “La mia Eleonora tra storie e mito”; mercoledì 29 marzo, 17,30-19.00, “Diario del cambiamento. Gli anni che fermarono il mondo”; venerdì 31 marzo, 17,30-19.00, “Forse…”.

Esposizione organizzata da

MAV/Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Connessioni aps e da LINEA_ROMA

Connessioni aps mail connessioniarte@virgilio.it telefono 3397919227

LINEA_ROMA Associazione Culturale mail lalinea.arte@gmail.com telefono 3892729418

Intanto al MAV di Ercolano è ripartita la MAV School Experience, l’iniziativa che, dedicata alle scuole, attraverso visite guidate, laboratori didattici, offerte personalizzate e tour virtuali intende trasformare le sale museali in aree di scavo, in cucine di altri tempi e in officine tecnologiche, grazie alla magia del MAV 5.0 , l’ultima versione del Museo Archeologico Virtuale che, ricca di nuovi contenuti, con tecnologie digitali per la prima volta sperimentate nel campo museale, rivoluziona l’esperienza di visita, mettendo al centro la curiosità del visitatore e dei piccoli esploratori.

Per maggiori informazioni sui percorsi, sui laboratori didattici e sugli itinerari che coinvolgono didatticamente i due Musei, il MAV di Ercolano e il Museo del Parco del Vesuvio, è consigliabile consultare il sito web www.museomav.it e inviare una mail all’indirizzo prenotazioni@museomav.it oppure telefonare o inviare un whatsapp al n. +39 327-6399019 – +39 081-7323984.

Continua così nella bellezza e nell’inclusione la narrazione culturale del MAV/il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio campano.

La fruizione del museo MAV, grazie sempre all’iniziativa “Il MAV in esclusiva per te”, tramite prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, dal mercoledì alla domenica, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale, la sala per la visione del film in 3D sull’eruzione del Vesuvio, l’installazione olografica della Sirena digitale e nella Space Gallery la mostra “SGUARDI DI CONFINE – l’arte femminile tra archeologia e presente”.

Prosegue poi, con successo, l’iniziativa destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, “IL MAV TUTTO L’ANNO” che, attraverso l’acquisto della MAVCARD, consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo dedicato per un anno dal momento dell’acquisto:

MAVCARD under 25 Euro 10.00

MAVCARD over 25.00 Euro 12.00

MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card)

Giorni e orari di apertura del MAV:

Il Museo sarà aperto, secondo le disposizioni, dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 17.00 (ultimo ingresso).

È obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on line a questo link: https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/

Costo del biglietto d’ingresso Euro 10.00 adulto

Costo del biglietto d’ingresso Euro 8.00 under 18

Ingresso gratuito bambini fino ai 6 anni d’età

Per tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può consultare la pagina al link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/

Tutte le informazioni per la visita si trovano a questo link: https://www.museomav.it/visita/

MAV – MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE: www.museomav.it

Via IV Novembre 44 – 80056 Ercolano (NA)

Mail: info@museomav.it Tel: 081/7776843 / 081/7776784