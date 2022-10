Il ministro Sangiuliano visita anche il Mann: il museo archeologico più importante al mondo.

“Il più importante Museo archeologico del mondo, dove si comprende il concetto di polis, della città-stato in cui i cittadini hanno diritti e doveri“: con queste parole il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha concluso questa mattina la sua visita al MANN.

Il Ministro, accompagnato dal Direttore dell’Istituto Paolo Giulierini, ha percorso le sale dell’ala occidentale, attualmente in allestimento: qui, in 3000 mq non fruibili in toto da cinquant’anni, a metà febbraio sarà ospitata la Sezione Campania Romana, che custodirà oltre duecento reperti dalle città vesuviane e dall’area flegrea. Il percorso del Ministro ha coinvolto anche il cosiddetto Braccio Nuovo tra Auditorium, laboratori di restauro e ala che accoglierà la scuola di ristorazione.

Sosta immancabile nei luoghi simbolo del MANN: salone della Meridiana e sala del Toro Farnese.

“Siamo onorati che il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano abbia scelto il Mann come primo grande Museo da visitare a inizio mandato. Questa decisione ci dà sempre più carica nel portare avanti il nostro cammino verso la riapertura completa del Museo. Un evento ormai imminente, che intende avere anche effetti significativi nell’ottica della rigenerazione urbana“, ha commentato il Direttore del Museo, Paolo Giulierini.