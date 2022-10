Il Motoclub S.P.S. si prepara all’8˚ Mostra Scambio di auto, moto d’epoca e oggetti del passato.

Il 29 e 30 ottobre sono le date da segnare in calendario. L’appuntamento col passato torna con l’ottava edizione della Mostra Scambio ed oggetti del passato di San Potito Sannitico, presso i locali della ex Gezoov (via Figulantina).

L’evento è organizzato e curato dal Motoclub Moto S.P.S. affiliato F.M.I., che di anno in anno ha saputo conquistare la presenza di numerosi espositori e visitatori con la passione delle auto, moto e ricambi d’epoca. I locali che ospitano la manifestazione si estendono su una superfice di oltre 10.000 metri quadri interamente al coperto e coinvolgono numerosi espositori, provenienti prevalentemente dal centro e sud Italia, con una vasta gamma ed ampia esposizione di auto, moto, cicli, ricambi ed accessori originali d’epoca e tantissimo altro ancora. Per questa edizione sono previsti più di 100 espositori. Ampia disponibilità di parcheggio per i visitatori ed aree di ristoro. Gli orari previsti per l’accesso ai visitatori sono dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per le due giornate.

“Siamo sempre più motivati ad organizzare questo bell’evento che col tempo è diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati”. Fanno sapere gli organizzatori.