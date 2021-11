Il Museo come libro da sfogliare: dal 24 novembre, un ciclo di seminari al MANN.

“Seminari al MANN: la ripresa di una tradizione”: mercoledì 24 novembre (ore 9) , con questo intervento Paolo Giulierini, direttore dell’Archeologico, introdurrà il ciclo di incontri “Il Museo come libro da sfogliare”, promosso nell’ambito del corso di laurea triennale in Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Gli eventi, a cura di Bianca Ferrara, sono realizzati in collaborazione con i Servizi Educativi e Ricerca del MANN.



Gli appuntamenti didattici rappresentano un’occasione di confronto per allievi di tutte le accademie napoletane, dall’Ateneo federiciano all’Orientale e al Suor Orsola: si ripropone, dunque, una tradizione che, dall’epoca di Fiorelli, portava gli studenti di archeologia classica ad incontrarsi al Museo per mettere alla prova, sul campo, le conoscenze acquisite dai libri.

Tanti gli argomenti che saranno affrontati durante le lezioni: Andrea Mazzucchi descriverà gli itinerari di ricerca proposti dal Dipartimento di Studi Umanistici nell’ambito prettamente archeologico (mercoledì 24 novembre, ore 10); a seguire, Luigi Cicala approfondirà le caratteristiche della scelta del corso di laurea (ore 10.30), mentre Bianca Ferrara analizzerà alcuni capolavori tra le sculture del MANN. Appuntamento anche mercoledì 1° dicembre: dalle 9 , in programma la lezione di Giovanna Greco sulla colonizzazione greca letta attraverso i reperti del Museo, il dibattito su archeologia e storia condotto da Mauro de Nardis e il focus di Marialucia Giacco sui depositi museali.

Venerdì 10 dicembre, sempre dalle 9, viaggio tra affreschi e mosaici del MANN, a cura di Bianca Ferrara, per poi approfondire, con Laura Forte, il lavoro di scavo nei depositi come premessa all’allestimento di mostre. In mattinata, previsto anche l’intervento di Valerio Petrarca su etnografia e archeologia.