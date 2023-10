Il nuovo Tesoro di San Gennaro, un museo accessibile, accogliente e inclusivo

Martedì 10 ottobre alle ore 11.00 presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro (Via Duomo, 149) si terrà la conferenza stampa di presentazione delle nuove iniziative del Tesoro di San Gennaro per un Museo accessibile, accogliente e inclusivo per tutti.

Sarà presentato il nuovo percorso museale, rinnovato e ponderato sulle esigenze delle persone con disabilità, i nuovi itinerari autonomi dedicati a ipovedenti, ciechi e sordi, l’ampliamento dell’audioguida e altre iniziative di accoglienza realizzate.

Nel corso della presentazione, sarà illustrata la nuova organizzazione del Museo, le attività e i risultati raggiunti a due anni della nuova gestione del team della società D’Uva.

Interverranno:

Girolamo Carignani di Novoli, Deputazione del Tesoro di San Gennaro

Vincenzo De Gregorio, Abate della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro

Mariano Bruno, Partner Deloitte e responsabile della sede di Napoli

Ilaria D’Uva, Amministratore di D’Uva s.r.l.

Francesca Ummarino, Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro

Saranno presenti i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Napoli e della Rete Campania tra le mani.

Dopo la presentazione sarà possibile visitare il Museo e avere una dimostrazione dei nuovi percorsi di accessibilità.

Si ringrazia la Deloitte per il prezioso sostegno.