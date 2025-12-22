Il Panettone Solidale delle guardie giurate

- pubblicità -

L’ iniziativa PANETTONE SOLIDALE NATALE 2025 si è conclusa presso la sede dell’ Associazione nazionale Guardie Giurate di Via Cupa Capodichino a Miano con un ottimo successo di adesioni la campagna della strenna natalizia “IL PANETTONE SOLIDALE Della Associazione nazionale Guardie Giurate ”, con ben 2300 panettoni prenotati e consegnati.

La scelta di un prodotto di eccellenza, l’accurato confezionamento, eseguito esclusivamente dai nostri volontari, l’affezione dei tanti sostenitori che ha scelto il panettone artigianale donato da privati ed aziende – ha garantito il successo della campagna natalizia, e assicurato un importante contributo solidale a chi a Natale non può permettersi beni alimentari essenziali

L’ iniziativa promossa dal Presidente Angpg Dott Giuseppe Alviti ha visto la collaborazione e partecipazione della Polizia Locale di Napoli nella presenza del Comandante della Unità Operativa di Secondigliano e Scampia Maggiore Maurizio Guerra ,della Polizia Rurale con il comandante Capuozzo e Isp Massimo Testa,degli Imprenditori degli Istituti di Vigilanza Cosmopol spa,Hermès e Golden Services Security e tanti esponenti della società civile e religiosa

Molti imprenditori e molte aziende sono per nostra fortuna sensibili al tema della sostenibilità, non solo a quella legata a parametri ed indici economici e ambientali, ma anche ai temi della sostenibilità sociale, e per questo decidono di restituire al territorio, in beneficenza, parte del successo che hanno costruito. Un approccio lodevole, moderno e che merita un plauso.Sottolinea il Presidente Angpg Giuseppe ALVITI