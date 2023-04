Il poeta che non sa parlare, Nino D’Angelo in due date sold out al Palapartenope venerdì 14 e domenica 15.

“A gentile richiesta” Nino D’Angelo è pronto a tornare in scena nella sua Napoli con ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’: domani, venerdì 14 aprile, e sabato 15 aprile il Palapartenope ospiterà la doppia data del tour, sold out da tempo.

Inarrestabile, il cantautore napoletano ha deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il suo pubblico che continua a dimostrargli ovunque il suo amore, tra sold out e standing ovation, e anche per dare la possibilità a chi non ha avuto l’occasione di vederlo in questi ultimi anni di poterlo fare in questo tour.

A grandissima richiesta, Nino D’Angelo tornerà in Campania con il suo tour anche quest’estate. Il cantautore napoletano sarà in scena il 17 agosto a Maiori (Salerno) all’Anfiteatro del Porto Turistico e il 18 agosto a Baia Domizia (Caserta) all’Arena dei Pini.

Anche questa estate ci sarà dunque l’occasione per divertirsi con il suo repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi, dai successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, fino ai brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’.

Il tour è prodotto dalla DI.ELLE.O. e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni, la tappa a Napoli è a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live.

Esauriti da mesi i biglietti per le due date al Palapartenope, i biglietti per le date estive sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Info allo 089 4688156, www.anni60produzioni.com.