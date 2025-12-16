Il Precetto Natalizio interforze a Pompei

- pubblicità -

Martedì 16 dicembre 2025, presso il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei (NA), si è svolta la Messa solenne in occasione del Precetto Natalizio interforze – a favore della comunità della XII zona pastorale della Campania e Basilicata.

L’evento è stato sinergicamente organizzato dal Comando Logistico della Marina Militare (in qualità di Comando di Presidio Militare Interforze di Napoli) retto dall’ammiraglio di squadra Vincenzo MONTANARO e da Don Claudio MANCUSI, Decano dei Cappellani Militari.

Ad officiare la celebrazione, Sua Eccellenza Reverendissima Arcivescovo Gian Franco SABA, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia alla presenza di numerose autorità civili e militari, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i loro labari, delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile, del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia dello Stato.

La celebrazione ha ribadito il valore del precetto interforze come occasione di comune testimonianza di fede, ma anche di incontro e di collaborazione tra istituzioni e realtà impegnate quotidianamente nella tutela del Paese e nel soccorso ai cittadini.

La cerimonia è stata impreziosita dall’accompagnamento musicale della Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania, che ha contribuito a sottolinearne la solennità.